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سيناريو "ريمونتادا" برشلونة يلوح بأفق "أنفيلد".. كلوب يلمح لانتفاضة ضد ريال مدريد

كلوب (يسار): كرة القدم هي كرة القدم، كل شيء ممكن (غيتي)
كلوب (يسار): كرة القدم هي كرة القدم، كل شيء ممكن (غيتي)
13/4/2021-|آخر تحديث: 13/4/202107:41 PM (مكة المكرمة)

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إن فريقه يستطيع تحقيق انتفاضة أخرى في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عندما يواجه ريال مدريد المبتلى بالغيابات في إياب ربع نهائي المسابقة، لكن لا يمكنه ارتكاب المزيد من الأخطاء الدفاعية.

وبعد خسارته 3-1 في مباراة الذهاب، وجد فريق كلوب نفسه في موقف شبه مستحيل مرة أخرى في أدوار خروج المهزوم، وسيحاول أن يستمد الإلهام من انتفاضته أمام برشلونة في الدور قبل النهائي عام 2019 عندما فاز 4-صفر، ليتأهل بانتصاره 4-3 في النتيجة الإجمالية.

وفي ظل تأخره في النتيجة وغياب الجماهير عن ملعب "أنفيلد" لتشجيعه بسبب جائحة كوفيد-19، قال كلوب إن فريقه سيصنع الأجواء الخاصة به مع سعيه لتعويض تأخره.

وقال كلوب للصحفيين "عندما تكون مهزوما 3-1 يبدو الأمر وكأنك خرجت من البطولة بالفعل، وهذا معناه أن ليس لدينا الكثير لنخسره.. أظهرت النتيجة أنهم أفضل منا، لكن في الشوط الأول فقط".

وأضاف المدرب الألماني عن احتمال تعويض الخسارة قائلا "كرة القدم هي كرة القدم، كل شيء ممكن. نتحدث حول النتائج، لكن بالنسبة لي الأداء أكثر أهمية. علينا أن نلعب بمستوانا".

وتابع "من المهم أن ندافع بأعلى مستوى في ظل القدرات التي يمتلكها مدريد… فاز ريال مدريد على برشلونة (في الدوري الإسباني) بعد تغلبه علينا، ولذلك هم في فترة جيدة بالتأكيد".

لكن ريال مدريد يواجه صعوبات بسبب الإصابات، وعانى فريق المدرب زين الدين زيدان من إصابات أكثر من أي فريق آخر في الدوري الإسباني هذا الموسم.

ويغيب عن المباراة المدافعون سيرجيو راموس ورفائيل فاران وداني كاربخال والجناح لوكاس فاسكيز والمهاجم إيدن هازارد، لكن كلوب قال إن ذلك لن يكون عائقا أمام فريق زيدان الذي يلعب بحافز كبير.

وقال كلوب "مرّ زيدان بموسم صعب وإصابات، ونحن في موقف مشابه.. نمر الآن بالجزء الحاسم من الموسم وأنا واثق بنسبة 100% أن ريال مدريد سيكون مستعدا، وليس كما كان الوضع بعد مباراة برشلونة مباشرة".

وأضاف "مشاهدة ريال مدريد وهو يلعب ليست مثل مواجهته. القدرات الفردية للاعبيه تكون مرتفعة حقا عندما يرغب بشدة في تحقيق شيء ما، مثلما كان الحال في مباراة الذهاب".

المصدر : وكالات

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