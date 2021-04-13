"رمضان جانا".. شاهد نجوم وأندية أوروبا يهنئون المسلمين بشهر الصيام

هنأت كبريات الأندية الأوروبية عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي الأمتين العربية والإسلامية على طريقتها الخاصة، بمناسبة شهر رمضان المبارك، وشارك في التهنئة بعض نجوم الكرة العالمية، ومنهم مبابي ونيمار وديمبلي.

وشاركت أبرز أندية فرنسا وإنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا في تهنئة المسلمين من مختلف أنحاء العالم بطرق مختلفة؛ تنوعت بين فيديوهات خاصة من لاعبي الأندية، أو كلمات من أشهر أغاني رمضان المعروفة عند الجمهور العربي، بالإضافة إلى بعض التهاني باللغتين العربية والإنجليزية.

🌛🕋🥰 Joyeux Ramadan à tous nos supporteurs musulmans dans le monde entier !#LaLiga#Ramadan https://t.co/L2LgC1snXk — LaLiga (@LaLigaFRA) April 12, 2021

وهنأ نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك عبر حسابه على تويتر، من خلال مقطع فيديو بمشاركة معظم نجومه -وأبرزهم الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي نيمار دا سيلفا- الذين وجهوا رسائل تهنئة باللغة الإنجليزية إلى المسلمين وعائلاتهم حول العالم.

ونشر نادي برشلونة الإسباني مقطع فيديو لبعض لاعبيه من الفريق الأول وأكاديمية النادي وحتى من الفريق النسائي، ويتقدمهم النجم الفرنسي المسلم عثمان ديمبلي، وهم يقولون لجمهورهم المسلم: "رمضان مبارك".

🔵🔴 نادي #برشلونة يهنئكم بحلول شهر #رمضان رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير! pic.twitter.com/rSXo3dGqqm — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) April 12, 2021

بدوره، قال نادي بايرن ميونخ الألماني "رمضان جانا، يرسل البايرن تهانيه إلى مشجعيه في أرجاء الوطن العربي بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك".

رمضان جانا 🌒 يرسل #البايرن تهانيه إلى مشجعيه في أرجاء الوطن العربي بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك ❤️#رمضان_كريم #ميا_سان_ميا pic.twitter.com/fQYB5PPeXI — 🏆🏆🏆 بايرن ميونخ 🏆🏆🏆 (@FCBayernAr) April 12, 2021

أما الحساب الرسمي لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي فكتب بالإنجليزية "تتمنى عائلة النادي للجميع شهرًا مليئًا بالسعادة والعمل الصالح".

The United family wishes everyone a month full of happiness and good deeds! 🌙#RamadanKareem pic.twitter.com/aKMXuuWm7b — Manchester United (@ManUtd) April 12, 2021

ونشر نادي ليفربول الإنجليزي مقطع فيديو قصيرا بموسيقى رمضانية، معلقا عليه "لياليك محلاها، ويا محلى بهاها يا رمضان.. نتمنى لكل الأمة الإسلامية والعربية شهرًا مباركًا مليئًا باللطف والسلام والبهجة".

وعلى أنغام أغنية "رمضان جانا" الشهيرة أيضًا، تفاعل نادي أستون فيلا الإنجليزي مع جماهيره المسلمين، قائلا "رمضان جانا وفرحنا به، نادي أستون فيلا يهنئ الأمة الإسلامية بشهر رمضان، كل عام وأنتم بخير".

رمــــضــــان جــــانا وفرحـــنـــا بـــه 🎶 نادي أستون فيلا يهنئ الأمة الإسلامية بشهر #رمضان المبارك كل عام وأنتم بخير 💜#الفيلانز 🦁 pic.twitter.com/MmA07uBUsH — أستون فيلا (@AVFCArabia) April 12, 2021

نادي مانشستر سيتي يهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك 🌙.. كل عام وأنتم بخير 💙💙#رمضان_كريم

🔷 #السيتي pic.twitter.com/q0EEdywq9p — مانشستر سيتي (@Cityarabia) April 12, 2021