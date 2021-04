"رمضان جانا".. شاهد نجوم وأندية أوروبا يهنئون المسلمين بشهر الصيام

هنأت كبريات الأندية الأوروبية عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي الأمتين العربية والإسلامية على طريقتها الخاصة، بمناسبة شهر رمضان المبارك، وشارك في التهنئة بعض نجوم الكرة العالمية، ومنهم مبابي ونيمار وديمبلي.

وشاركت أبرز أندية فرنسا وإنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا في تهنئة المسلمين من مختلف أنحاء العالم بطرق مختلفة؛ تنوعت بين فيديوهات خاصة من لاعبي الأندية، أو كلمات من أشهر أغاني رمضان المعروفة عند الجمهور العربي، بالإضافة إلى بعض التهاني باللغتين العربية والإنجليزية.

وهنأ نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك عبر حسابه على تويتر، من خلال مقطع فيديو بمشاركة معظم نجومه -وأبرزهم الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي نيمار دا سيلفا- الذين وجهوا رسائل تهنئة باللغة الإنجليزية إلى المسلمين وعائلاتهم حول العالم.

ونشر نادي برشلونة الإسباني مقطع فيديو لبعض لاعبيه من الفريق الأول وأكاديمية النادي وحتى من الفريق النسائي، ويتقدمهم النجم الفرنسي المسلم عثمان ديمبلي، وهم يقولون لجمهورهم المسلم: "رمضان مبارك".

بدوره، قال نادي بايرن ميونخ الألماني "رمضان جانا، يرسل البايرن تهانيه إلى مشجعيه في أرجاء الوطن العربي بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك".

أما الحساب الرسمي لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي فكتب بالإنجليزية "تتمنى عائلة النادي للجميع شهرًا مليئًا بالسعادة والعمل الصالح".

ونشر نادي ليفربول الإنجليزي مقطع فيديو قصيرا بموسيقى رمضانية، معلقا عليه "لياليك محلاها، ويا محلى بهاها يا رمضان.. نتمنى لكل الأمة الإسلامية والعربية شهرًا مباركًا مليئًا باللطف والسلام والبهجة".

