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تقرير إعلامي إسباني: مبابي "ملكي" الموسم المقبل

عقد مبابي مع الفريق الباريسي ينتهي صيف 2022 (رويترز)
عقد مبابي مع الفريق الباريسي ينتهي صيف 2022 (رويترز)
13/4/2021

يبدو أن بعض الوسائل الإعلامية الإسبانية مصرّة على أن الفرنسي كليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، سيرتدي قميص ريال مدريد الموسم المقبل.

فقد كرر الصحفي جوسيب بيدريرول مقدم برنامج "إلشرنغيتو" الإسباني الرياضي الشهير، اعتقاده أن مبابي (22 عاما) سيلعب في صفوف الملكي الموسم المقبل.

وتابع أن الدولي الفرنسي "لن يوافق على تمديد عقده مع سان جيرمان، واللاعب واثق من أن الفريق الباريسي سيطلب رقما معقولا ومقبولا مقابل التخلي عنه مع بقاء عام واحد على عقده، إضافة إلى أن اللاعب يريد الانتقال إلى البرنابيو".

يذكر أن عقد مبابي مع الفريق الفرنسي ينتهي صيف 2022، ويُعتقد أن "لوس بلانكوس" واثق من التوصل لاتفاق مع "بي إس جي" لضم اللاعب.

يذكر أن الصحفي الرياضي المرموق نفسه زعم -في 7 من الشهر الجاري- أن مبابي قادم لا محالة إلى مدريد.

المصدر : الصحافة الإسبانية

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