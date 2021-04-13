بالفيديو- تدريبات رونالدو وإبراهيموفيتش أقرب للخيال.. تعرف على برامج اللياقة البدنية الغريبة لـ11 نجما كرويا

يكشف تقرير أميركي طريقة تطوير 11 نجما في كرة القدم العالمية لياقتهم البدنية، وذلك من خلال برامج تدريب خاصة وغريبة تستغرق عدة ساعات من التدريب اليومي، وأشار التقرير إلى أن ما يفعله بعض النجوم مثل رونالدو وإبراهيموفيتش يبدو أقرب إلى الخيال.

وفي تقرير نشره موقع "إي إس بي إن" (ESPN) الأميركي، يقول الكاتب كريس رايت إن عددا كبيرا من نجوم الكرة العالمية يهتمون كثيرا بلياقتهم البدنية ويخصصون لذلك عدة ساعات من التمارين اليومية.

وفي هذا التقرير، يقيّم خبير اللياقة سيمون برونديش تدريبات ثلة من أبرز نجوم الكرة العالمية من 1 إلى 10، وهذه التقييمات ذاتية ونسبية، ويمكن أن تختلف النتائج بشكل كبير بالنظر إلى عوامل عدة، مثل شدة التدريب ونسق التمارين.

1- إبراهيموفيتش

لا يزال زلاتان إبراهيموفيتش قادرا على الخضوع لتدريبات مكثفة رغم تجاوزه 39 سنة، ويعتمد نجم كرة القدم السويدي على مجموعة متنوعة من التدريبات للحفاظ على لياقته البدنية تشمل فنون الدفاع عن النفس والرماية وشد الحبل، وربما يكون التدريب الأكثر صرامة هو "حبال المعركة" التي تتضمن تحريك حبال ثقيلة بطريقة سريعة جدا.

ويتراوح وزن هذه الحبال بين 12 و22 كيلوغراما، يقيد أحد أطرافها إلى الحائط بينما يمسكها اللاعب بالطرف الآخر للقيام بمجموعة من أنماط التمرين المصممة لتقوية بنية عضلات الجزء العلوي من الجسم.

وقد كان تقييم سيمون برونديش لمستوى صعوبة التمارين التي يقوم بها زلاتان 7.5 من 10.

2-رونالدو

نظرة واحدة على حساب كريستيانو رونالدو في إنستغرام كافية لمعرفة أن جزءا كبيرا من حياته مكرس للتمرين، سواء في المنزل أو في مركز التدريب.

ويعتبر تفاني رونالدو في التدريب أحد الأسباب الرئيسية التي جعلت مهاجم يوفنتوس قادرا على الحفاظ على مستوى أداء عال جدا لسنوات عديدة.

وأثناء الإغلاق وجد رونالدو نفسه مجبرا على ممارسة سباقات التلال اليومية مستغلا الطرق شديدة الانحدار لإجراء تدريبات قصيرة وشاقة.

وتساعد هذه التدريبات على تقوية عضلات الساقين وتكييف ألياف العضلات والأنسجة وتطوير قوة التحمل والسرعة، وتماما مثل إضافة الأوزان إلى التمارين الثابتة يقوم الجري على الطرق المنحدرة على استغلال قوة الجاذبية لزيادة الجهد المطلوب لتحريك الجسم.

ويلجأ رونالدو أيضا إلى تقنية الجري تحت الماء لتقوية عضلاته، ويقول الخبير إن هذا التمرين مفيد جدا لشد العضلات، كما أن جهاز المشي تحت الماء فعال في إعادة تأهيل الجسم وإحياء المسارات العصبية والعضلية وأنظمة الطاقة.

وقد صنف سيمون برونديش درجة صعوبة التمارين التي يقوم بها رونالدو بـ7 من 10.

3- هالاند

يقوم إيرلينغ هالاند بالجري صعودا ونزولا على المنحدرات تحت أشعة الشمس الحارقة في محاولة لزيادة سرعته وقدرته على التحمل، وهو يواظب على التدريبات حتى في أيام عطلته.

وقد قيّم الخبير درجة صعوبة التدريبات التي يقوم بها مهاجم بوروسيا دورتموند بـ8 من 10.

4- صلاح

تم تصوير محمد صلاح وهو يتدرب في صالة الألعاب الرياضية بمركز تدريب ليفربول الجديد هذا الأسبوع بينما كان يتسلق جدارا باستخدام ذراعيه فقط، وقد اندهش زميله تياغو ألكانتارا من أدائه.

عمل رائع من @MoSalah! 😳🤯 بعض اللقطات من تدريبات الريدز صباح اليوم 🔴📽️ — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 20, 2021

ويبدو أن صلاح كان يعمل على تقوية عضلات الجزء العلوي من جسمه استعدادا لمواجهة العملاق الإسباني مرة أخرى لأول مرة منذ نهائي 2018.

ويركز هذا اللاعب على تمارين تقوية عضلات الصدر والكتفين، وقد قيّم الخبير مستوى صعوبة التمارين التي يقوم بها محمد صلاح بـ7 من 10.

5- راموس

من المعروف أن كابتن ريال مدريد يمارس نظام تدريب "مستر تي" في صالة الألعاب الرياضية المنزلية الخاصة به، والذي تتضمن لف سلاسل ثقيلة حول عنقه.

ويعتبر استخدام السلاسل الفولاذية لإضافة أوزان إضافية إلى التدريبات القياسية تقنية كمال أجسام كلاسيكية لا تزال معتمدة على نطاق واسع حتى يومنا هذا، وهي من تقنيات التدريب المفضلة لدى دواين جونسون.

وتضيف السلاسل الثقيلة مزيدا من الوزن إلى التمارين مثل تمرين العقلة وتمرين القرفصاء أثناء الحركة، مما يساعد على زيادة ثبات مركز الجسم.

وقد قيّم الخبير مستوى صعوبة التمارين التي يقوم بها سيرجيو راموس بـ7.5 من 10.

6- ليفاندوفسكي

يُعرف مهاجم بايرن ميونخ البالغ من العمر 32 عاما روبرت ليفاندوفسكي بلياقاته البدنية وعضلاته القوية، ويشتهر اللاعب الدولي البولندي بعضلات بطنه البارزة التي يحافظ عليها من خلال التدرب بانتظام وممارسة مجموعة متنوعة من التمرينات، بما في ذلك التدريب المعلق.

ويتطلب تمرين الجسم المعلق مستويات عالية من القوة على مستوى عضلات الجذع، فيما يقوم بتحريك جسمه من خلال رفع الساق وإمالة الحوض ومحاكاة حركة المقص وركوب الدراجة.

ويركز هذا النوع من التمارين على عضلات البطن والوركين والجذع والذراعين وعضلات الظهر.

وقد قيّم الخبير مستوى صعوبة التمارين التي يقوم بها روبرت ليفاندوفسكي بـ8.5 من 10.

7- أداما تراوري

يخضع أداما تراوري لتدريبات صارمة، وذلك واضح على مستوى التغييرات التي طرأت على بنيته الجسدية خلال السنوات الأخيرة.

لكن الغريب في الأمر أن تراوري ينفي اعتماده على تمارين رفع الأثقال ويؤكد تركيزه على تمارين الشدة العالية باستعمال الدراجة الثابتة والشريط المقاوم، كما أن لاعب "وولفرهامبتون واندررز" البالغ من العمر 25 سنة معروف بسرعته وقفزاته الطويلة.

ويواظب تراوري على تمرين قفزات الصندوق العمودية، وقد قيّم الخبير مستوى صعوبة التمارين التي يقوم بها أداما تراوري بـ6 من 10.

8- نيمار

في محاولة لزيادة فرصه في تجاوز المدافعين وتجنب التحديات يواظب نيمار على تمرين الجري بالحبل في مركز تدريب باريس سان جيرمان.

يتم تثبيت حبل بنجي في أحد طرفيه ويربط الطرف الآخر بخصر اللاعب الذي يحاول الركض بعيدا، فيما يحاول مقاومة الحبل المرن الذي يجذبه إلى الخلف.

إن هذا التمرين مصمم لتحسين السرعة وخفة الحركة، مع تدريب الجسم على إنشاء احتياطات السرعة التي يمكن اللجوء إليها أثناء الجري عالي الكثافة.

وقد قيّم الخبير مستوى صعوبة التمارين التي يقوم بها نيمار بـ6 من 10.

9- أنسو فاتي

يشارك نجم برشلونة المراهق مع متابعيه فيديوهات من الصالة الرياضية بانتظام، آخرها مقطع من روتين يعتمد على الكرة مصمم على مساعدته على التعافي من إصابة في الركبة.

يعمل هذا التمرين على تقوية عضلات الجزء السفلي من الجسم والجذع والكاحلين، لذلك غالبا ما يستخدم في التعافي من الإصابات.

ويتضمن نظام تدريب فاتي أيضا رفع الأثقال لبناء كتلة العضلات، وتمارين المقاومة وتدريبات الوسادة المطاطية لتحسين قوة عضلات الجذع وقدرات التنسيق والتوازن والثبات.

وقد قيّم الخبير مستوى صعوبة التمارين التي يقوم بها أنسو فاتي بـ5 من 10.

10- فان دايك

أمضى فيرجيل فان دايك أسابيع يحاول استعادة لياقته البدنية بعد الإصابة التي تعرض لها على مستوى الركبة.

يمارس الهولندي تمارين مكثفة في صالة الألعاب الرياضية بمجمع التدريب الجديد في ليفربول، وهو ينشر لقطات منتظمة لتدريبات إعادة التأهيل التي تشمل رفع الأثقال والغولف واليوغا.

ومن بين التدريبات الأكثر شدة التي يخضع لها تمارين الفخذين التي تتضمن رفع الحوض مع أثقال يبلغ وزنها 50 كيلوغراما موضوعة على الخصر.

ويهدف هذا التمرين إلى تقوية عضلات الساقين والأرداف وتمديد الورك لاكتساب قوة أكبر والتحكم أكثر في حركة القرفصاء والرفعة المميتة والجري السريع، والقفزات العمودية.

وقد قيّم الخبير مستوى صعوبة التمارين التي يقوم بها فيرجيل فان ديك بـ6.5 من 10.

11- نيمانيا ماتيتش

كان نيمانيا ماتيتش من بين لاعبي كرة قدم الذين لفتوا الأنظار خلال فترة الإغلاق بفضل التمارين الشاقة التي يواظب عليها في المنزل.

شارك لاعب خط وسط مانشستر يونايتد عدة مقاطع فيديو يظهر فيها وهو يقوم بتمرين بطن غير تقليدي أثناء استلقائه على قضبان جهاز المشي.

ورغم أن فوائد تمارين المعدة من المواضيع المثيرة للجدل بين خبراء اللياقة البدنية فإن الهدف منها هو تقوية عضلات الجذع وتعزيز المرونة، ويضيف لها ماتيتش درجة من الصعوبة عن طريق القيام بها فوق جهاز المشي.

وقد قيّم الخبير مستوى صعوبة التمارين التي يقوم بها نيمانيا ماتيتش بـ7.5 من 10.