تحديات وأزمات أمامه.. بيريز رئيسا لريال مدريد حتى 2025

بالتزكية، أعيد انتخاب رجل الأعمال الإسباني فلورنتينو بيريز رئيسا لريال مدريد حتى عام 2025.

ولم يقدم أي مرشح أوراقه لمنافسة بيريز (74 عاما) الذي شغل المنصب 18 عاما على فترتين، ولهذا أعلن المجلس الذي يرأسه كارلوس غارو، فوز بيريز بولاية جديدة.

وقاد بيريز الفريق لأمجاد أوروبية ومحلية، بفضل رؤيته الكروية وتعاقده مع النجوم أو ما يعرف بعصر "الغلاكتيكوس" والمداخيل الكبيرة التي جنتها خزينة النادي في عهده.

وفاز "الملكي" في السنوات التي أمضاها تحت عهدة بيريز بـ26 لقبا، أي أنه حصد 6 ألقاب أقل من الرئيس الأسبق للنادي سانتياغو برنابيو. وظفر بيريز بـ5 ألقاب بدوري أبطال أوروبا مقابل 6 لبرنابيو.

ويواجه بيريز في فترته الحالية عدة تحديات، أبرزها: تحقيق الاستقرار المالي بعد الأزمة التي عصفت بالفريق بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا. ويأمل في عودة قريبة للجماهير إلى الملاعب لتشكل حجر أساس وخارطة طريق لاستعادة التعافي المالي.

كما أن بيريز سيقدم في ولايته الجديدة ملعب "البرنابيو" الجديد، ويسعى لإقامة "بطولة السوبر الأوروبي"، لأنه يعتقد أن كرة القدم في أوروبا تحتاج إلى تعديلات لضمان مستقبل الفرق اقتصاديا.