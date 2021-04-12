بالفيديو- اللقب الأول يشعل صراع دوري الأبطال.. مهمة شاقة لبايرن في باريس وليفربول يواجه المجهول

أكد جوشوا كيميتش لاعب وسط بايرن ميونخ الألماني أن جميع لاعبي فريقه عليهم أن يتحولوا إلى "قادة" في المواجهة الثأرية التي يخوضها حامل لقب دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي غدا الثلاثاء، في إياب الدور ربع النهائي للبطولة القارية.

وخسر بايرن على ملعبه أمام سان جيرمان في جولة الذهاب 2-3 الأسبوع الماضي. وتكمن صعوبة المهمة في أنه لم يحدث سوى 5 مرات من قبل على مر التاريخ في دوري الأبطال أن نجح أي فريق في تحويل خسارته بهذه الطريقة في ذهاب ربع النهائي إلى فوز وتأهل في لقاء الإياب.

وعانى بايرن المصير ذاته في نسخة 2011 في مواجهة إنتر ميلان الإيطالي لكنه يأمل أن يسير على نهج مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي حقق هذا الإنجاز النادر قبل عامين عندما خسر في مباراة الذهاب على ملعب أولد ترافورد صفر-2، قبل أن يهزم باريس سان جيرمان على ملعبه 3-1 في لقاء الإياب.

ولم يسبق لبايرن الفوز على سان جيرمان في باريس، وسيخوض الفريق مواجهة الإياب دون هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وأصابت النادي البافاري انتكاسة محلية بتعادله المفاجئ أمام يونيون برلين بهدف لمثله في الجولة الأخيرة من البوندسليغا.

وقال كيميتش في مقابلة مع الموقع الرسمي لناديه "نحن الفريق الأفضل، أثق بتأهلنا".

وأضاف "ينبغي لكل لاعب أن يصبح قائدا في هذه المباراة، على كل لاعب أن يظهر شخصيته وأن يثق بنفسه ثقة كاملة، ثم علينا أن نستغل الفرصة عندما تسنح".

ودفع بايرن ثمن إهدار عدد من الفرص في مباراة الذهاب في الوقت الذي اقتنص فيه سان جيرمان الفوز في ميونخ بفضل تألق نجمه الشاب كيليان مبابي الذي سجل هدفين.

🚨 مبابي يشعل المباراة بهدف سريع في مرمى حامل اللقب ⚽️ هل يتحمل نوير مسؤولية الهدف ؟ 🤔#دوري_أبطال_أوروبا #باريس_سان_جيرمان | #بايرن_ميونيخ pic.twitter.com/vuWAvoFCeq — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 7, 2021

وأوضح كيميتش "كنا الطرف الأفضل في مباراة الذهاب ومع الأسف النتيجة لا تعكس الأداء، لكنني واثق بقدرتنا على تصحيح الأمور في مباراة الإياب".

ويدرك الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب سان جيرمان أن "مباراة الإياب ستكون صعبة"، لكن مهاجمه الشاب مويس كين قال "سنكون مستعدين" لهذه "المباراة الهائلة".

وما زال سان جيرمان يطارد لقبه الأول في دوري الأبطال بعد خسارة نهائي النسخة الماضية على يد بايرن.

كما يطارد مانشستر سيتي الإنجليزي لقبه الأول في دوري الأبطال عندما يلاقي مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني مساء الأربعاء، بعد فوزه في ذهاب دور الثمانية بهدفين لهدف.

هدف ⚽️ النجم البلجيكي دي بروين يفتتح التسجيل لمان سيتي، بعد أن تلقى كرة حاسمة من الجزائري رياض محرز الذي قطع كرة لدورتموند من دائرة المنتصف وبدأت الهجمة بتمريرة منه.#دوري_أبطال_أوروبا #مانشستر_سيتي_دورتموند #محرز pic.twitter.com/uGznecfy49 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 6, 2021

ويلتقي الفائز من مواجهة بايرن مع سان جيرمان في المربع الذهبي مع الفائز من مواجهة سيتي مع دورتموند.

ويلتقي ريال مدريد الإسباني البطل القياسي لدوري الأبطال مع مضيفه ليفربول الإنجليزي مساء الأربعاء بعد فوزه ذهابا 3-1 على بطل نسخة 2019 الذي استعاد عافيته في الدوري الإنجليزي لكنه يواجه مهمة شاقة في البطولة القارية.

وقال الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول "نحن بحاجة إلى تقديم أداء مثالي يوم الأربعاء إذا أردنا أن تكون لنا فرصة، مجرد فرصة".

ويلتقي الفائز من مواجهة ليفربول والريال في المربع الذهبي مع الفائز من مواجهة تشلسي الإنجليزي مع بورتو البرتغالي التي تقام غدا الثلاثاء، بعد فوز تشلسي ذهابا بهدفين دون رد.

واستضافت مدينة إشبيلية الإسبانية مباراة الذهاب بين تشلسي وبورتو كما تستضيف لقاء الإياب بسبب قيود السفر الخاصة بجائحة كورونا.