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مليون يورو أسبوعيا.. مزاد التعاقد مع هالاند فُتح على مصراعيه

المطالب المالية للتعاقد مع هالاند تحلق في السماء (رويترز)
المطالب المالية للتعاقد مع هالاند تحلق في السماء (رويترز)
12/4/2021

يبدو أن الإيطالي مينو رايولا، وكيل أعمال النجم النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند، هداف دورتموند، يريد جني مبالغ طائلة من بيع اللاعب، الذي يخطب وده أثرياء أوروبا.

ووفق التقارير، فإن هالاند يريد الرحيل عن "أسود الفستيفال" في الميركاتو الصيفي المقبل، ولن ينتظر إلى العام القادم، حيث يُفعل بند في عقده يسمح لأي فريق بالتفاوض معه ودفع قيمة البند الجزائي في عقده، والبالغ قيمته 75 مليون يورو.

وبحسب صحيفة "ديلي ميرور" (Daily Mirror) البريطانية، فإن رايولا يريد مليون و150 ألف يورو راتبا أسبوعيا لهالاند.

وقال رايولا اليوم "يمكنني أن أؤكد أنني كنت في دورتموند لإجراء محادثات مع إدارة النادي، الذين قالوا لي إنهم لا يريدون بيع هالاند هذا الصيف، أحترم رأيهم؛ لكن لا يعني هذا أنني موافق".

يذكر أن رايولا نفى -في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر- أخبارا أنه ووالد إيرلينغ طالبا خلال التفاوض مع ممثلي الفرق الإسبانية والإنجليزية 20 مليون يورو لكل منهما لإتمام الصفقة.

وترغب فرق ريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في ضم المهاجم الشاب، الذي سجل 33 هدفا في 34 مباراة بقميص دورتموند.

غير أن هالاند (20 عاما) فشل بهز الشباك في آخر 6 مباريات لعبها مع منتخب بلاده وفريقه الألماني.

المصدر : الصحافة البريطانية

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