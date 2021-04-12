بالفيديو- ضربات جزاء ومخالفات لا تحتسب.. هل يجامل الحكام ريال مدريد؟

تطارد الاتهامات فريق ريال مدريد بمجاملة الحكام له، وآخرها بعد فوزه في الكلاسيكو 2-1 أول أمس وسط اتهامات متزايدة للحكام بالتغاضي عن احتساب ركلة جزاء لبرشلونة. وباستعراض بعض الحالات التحكيمية نجيب عن هذا السؤال القديم الجديد، هل يجامل الحكام ريال مدريد أم أنه افتراء؟

لا توجد مواجهة فاز فيها ريال مدريد على برشلونة في المدة الأخيرة إلا اتهم الحكام بمجاملة الملكي، وفي كلاسيكو السبت الماضي كانت المواجهة تسير على نحو جيد تحكيميا حتى الدقيقة 83، عندما احتج لاعبو برشلونة وطالبوا باحتساب ركلة جزاء لمصلحتهم نتيجة مسك مدافع ريال مدريد بنيامين ميندي داخل منطقة جزائه مهاجم برشلونة بريثوايت.

ولم يعدّ حكم الساحة، خيسوس خيل مانزانو، مسك ميندي لمهاجم برشلونة مخالفة، وأيّده حكام الفيديو (فار) وحجتهم أن الحالة لم تعِق تقدم بريثوايت وأن سقوطه كان مفتعلا.

وعلى الرغم من الهجوم الواسع الذي شنّه معظم المحللين على الحكام بسبب هذا القرار، وكذلك اتهام مدرب برشلونة، رونالد كومان، الحكام بظلم فريقه قائلا إن "ضربة الجزاء كانت واضحة جدا لبريثوايت"، فإن لجنة حكام الليغا أيّدت قرار الحكم، حسب تقارير صحفية إسبانية.

وفي الوقت الذي اتفق فيه محلّلا شبكة "بي إن سبورتس" (beIN SPORTS)، يوسف شيبو وطارق الجلاهمة، على صحة ركلة الجزاء، وعبّرا عن دهشتهما من عدم احتساب الحكم لها وعدم تدخل الفار، تباينت آراء خبراء التحكيم عامة وبالصحف الإسبانية الرياضية خاصة، مع أن الأغلبية العظمى أكدت ارتكاب ميندي مخالفة وأن الحكم أخطأ في عدم احتساب ركلة جزاء.

#الكلاسيكو ⚽️🔥 🧐 ركلة جزاء مشكوك فيها !! 🎙️ يوسف شيبو: هناك مسك وضربة جزاء والحكم يتحمل المسؤولية 🎙️ طارق الجلاهمة: الغريب أن هناك “VAR” واللقطة واضحة 💬 شاركنا رأيك، هل كان يستحق برشلونة ضربة جزاء؟#استوديو_السبت | #ريال_مدريد_برشلونه | #الدوري_الاسباني | #كلاسيكو_الأرض pic.twitter.com/y4LbC8O9cn — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 10, 2021

والحقيقة أن اللعبة قد تكون صعبة التقدير على الحكم لكنها سهلة على الفار، فهناك مسك من الذراع تبعه سقوط بريثوايت الذي كان بالفعل مبالغا فيه، ولكن هذا لا يعني عدم وقوع مخالفة المسك التي ارتكبها ميندي بشكل واضح، وليس مطلوبا من الحكم أن يكون معه وحدة قياس لمدى تأثير المسك في توازن المهاجم، إذ عليه في مثل هذه الحالات الواضحة احتساب المخالفة حيث كانت إلا إذا كان سيطبق مبدأ إتاحة الفرصة فقط، علما أن هذا المبدأ لا يستخدم في ركلات الجزاء إلا في حالة تأكد دخول الكرة المرمى.

وحتى أؤكد وجود مخالفة: هل لو ارتكب ميندي هذه المخالفة في منتصف الملعب مثلا كان الحكم سيحتسب المخالفة؟ بالطبع نعم.

ولست هنا في مقام الحصر، لكن الحقيقة أن قرارات الحكام الغريبة التي تصب دائما في مصلحة ريال مدريد هي التي تدفع إلى اتهامهم بمجاملة الملكي، ولا يقتصر الأمر على الحكام الإسبان فقط بل يمتد إلى حكام أوروبا أيضا وآخرها في مباراة ليفربول الأسبوع الماضي التي فاز فيها الريال 3-1 بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، إذ تغاضى الحكم الألماني فيليكس بريش عن احتساب مخالفة دفع واضحة لمصلحة ساديو ماني، ولم تكن المخالفة داخل منطقة الجزاء لكنها كانت مرشحة لفرصة محققة لتسجيل هدف وكانت تستوجب طرد لوكاس فاسكيز لاعب ريال مدريد.

وليس ببعيد عن الأذهان مخالفة قائد الملكي سيرجيو راموس لمحمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 التي خرج بعدها هداف ليفربول من الملعب يبكي، ولم يتخذ الحكم أي عقوبة بحق راموس وفاز ريال مدريد باللقب.

وحتى نتحلى بالإنصاف فإن العديد من الفرق لم تسلم من الاتهامات بمجاملة الحكام ومنها برشلونة أيضا وذلك في عدة وقائع وآخرها مباراته مع إشبيلية في الليغا نهاية فبراير/ شباط الماضي والتي انتهت بفوز برشلونة 2-صفر.

واتهم الفريق الأندلسي الحكم أليخاندرو هيرنانديز بعدم طرد قائد برشلونة ليونيل ميسي، بتغاضيه عن إشهار البطاقة الصفراء الثانية له في الدقيقة 44 من المباراة.

ونشرت قناة إسبانية تسجيلا صوتيا يقول فيه المدير الرياضي لإشبيلية مونشي "تعليقات الطفل الباكي أثمرت"، في إشارة إلى الهولندي كومان والذي شكا في المؤتمرات الصحفية السابقة من أخطاء الحكام بحق فريقه.

وبشكل عام فإن أخطاء الحكام لا مفر منها ولكن تتفاوت نسب الفرق المستفيدة والمتضررة منها، ولأن نسبة الأخطاء لصالح ريال مدريد أكبر من باقي الفرق فإن الاتهامات تلاحقه بمجاملة الحكام له خاصة وأن الأضواء مسلطة عليه باعتباره الفريق الأكثر تتويجا بالبطولات الكبرى في العالم.