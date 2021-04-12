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بالفيديو.. إشادة بالخزري بعد تسجيله أول "هاتريك" في مسيرته الاحترافية

الخزري يحتفل بأحد أهدافه أمس (غيتي)
الخزري يحتفل بأحد أهدافه أمس (غيتي)
12/4/2021

تلقى النجم التونسي وهبي الخزري إشادات كبيرة بعد تألقه وتسجيل ثلاثية "هاتريك" بقميص نادي سانت إتيان ضد بوردو في الدوري الفرنسي لكرة القدم، وهي أول ثلاثية له في مسيرته الاحترافية مع المنتخب والأندية.

وشارك الخزري (30 عاما) أمس الأحد في مباراته الأولى بعد الـ200 بالدوري الفرنسي، مسجلا ثلاثية تاريخية، ووصل إلى هدفه الخامس في آخر 4 مباريات شارك فيها مع سانت إتيان.

وتغنى سانت إتيان بلاعبه التونسي المتألق في المباريات الأخيرة، رغم عدم مشاركته أساسيا في بعض فترات الموسم.

ومن ناحيته، قال الحساب الرسمي للدوري الفرنسي في تغريدة له على موقع تويتر، "هاتريك في المباراة رقم 201 اليوم ضد بوردو، يوم مميز لاحتفال وهبي الخزري".

وأشاد نشطاء على موقع تويتر بالأداء الكبير الذي يقدمه قائد المنتخب التونسي، حيث كتب الإعلامي الرياضي التونسي معز بو لحية، "كانت مباراة مثالية إلى أبعد الحدود، الخزري يقدم مستويات لافتة منذ عودته من الإصابة اللعينة".

 

المصدر : وكالة سند

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