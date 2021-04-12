بالفيديو.. إشادة بالخزري بعد تسجيله أول "هاتريك" في مسيرته الاحترافية

تلقى النجم التونسي وهبي الخزري إشادات كبيرة بعد تألقه وتسجيل ثلاثية "هاتريك" بقميص نادي سانت إتيان ضد بوردو في الدوري الفرنسي لكرة القدم، وهي أول ثلاثية له في مسيرته الاحترافية مع المنتخب والأندية.

وشارك الخزري (30 عاما) أمس الأحد في مباراته الأولى بعد الـ200 بالدوري الفرنسي، مسجلا ثلاثية تاريخية، ووصل إلى هدفه الخامس في آخر 4 مباريات شارك فيها مع سانت إتيان.

وتغنى سانت إتيان بلاعبه التونسي المتألق في المباريات الأخيرة، رغم عدم مشاركته أساسيا في بعض فترات الموسم.

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أول هاتريك لوهبي الخزري في مسيرته الإحترافية مع الأندية والمنتخب. وهبي الخزري 🇹🇳 يصبح أول لاعب عربي يسجل هاتريك في الدوري الفرنسي منذ الجزائري 🇩🇿 يوسف عطال لنيس أمام غينغان في 28 ابريل 2019#الدوري_الفرنسي #وهبي_الخزري pic.twitter.com/Q9lzlZXFoo — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 11, 2021

ومن ناحيته، قال الحساب الرسمي للدوري الفرنسي في تغريدة له على موقع تويتر، "هاتريك في المباراة رقم 201 اليوم ضد بوردو، يوم مميز لاحتفال وهبي الخزري".

Le casting du prochain Astérix continue de se dévoiler. pic.twitter.com/mMNbYd5EnF — AS Saint-Étienne (from 🏡😷) (@ASSEofficiel) April 11, 2021

🔍 Un triplé pour bien commencer la journée 😋 pic.twitter.com/9GT7p6h8P6 — AS Saint-Étienne (from 🏡😷) (@ASSEofficiel) April 12, 2021

وأشاد نشطاء على موقع تويتر بالأداء الكبير الذي يقدمه قائد المنتخب التونسي، حيث كتب الإعلامي الرياضي التونسي معز بو لحية، "كانت مباراة مثالية إلى أبعد الحدود، الخزري يقدم مستويات لافتة منذ عودته من الإصابة اللعينة".

المباراة رقم 200 في الدوري الفرنسي لوهبي الخزري، كانت مثالية إلى أبعد الحدود، إذ استطاع نجم نسور قرطاج تسجيل ثلاثية وصل من خلالها إلى هدفه الخامس في آخر 4 مشاركات له.

الخزري يقدم مستويات لافتة منذ عودته من الإصابة اللعينة 🇹🇳🦅 pic.twitter.com/KOy5QtgixI — معز بولحية – Moez Boulahia (@MoezBoulahia) April 11, 2021