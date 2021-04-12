المعجزات تحدث أحيانا.. سولشاير: اللحاق بمانشستر سيتي ليس مستحيلا

قال أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد إن فريقه -الذي قلص الفارق الذي يفصله عن جاره السيتي المنفرد بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى 11 نقطة بعد الفوز أمس الأحد على توتنهام- يحتاج إلى معجزة للحاق بفريق المدرب بيب غوارديولا.

وعوّض "المانيو" تأخره بهدف نظيف ليفوز 3-1 على أرض النادي اللندني أمس، ويمكنه أن يقلص الفارق أكثر من ذلك إذا فاز في مباراته الناقصة، لكن المدرب سولشاير يستبعد إمكانية اللحاق بصاحب الصدارة.

وقال المدرب النرويجي "نظريا هذا غير مستحيل.. لكنه يحتاج للكثير. يحتاج هذا إلى معجزة.. لكن أحيانا المعجزات تحدث".

وأنهى يونايتد الموسم الماضي في المركز الثالث بفارق 33 نقطة عن البطل ليفربول وبفارق 15 نقطة عن سيتي صاحب المركز الثاني.

وأضاف سولشاير "كل ما علينا هو العمل من أجل حصد أكبر عدد ممكن من النقاط وتحقيق الانتصارات اللازمة لضمان مركز أفضل من الموسم الماضي".

وأردف "على الأقل نريد الاقتراب (من صاحب الصدارة) قدر المستطاع".

وسيلتقي يونايتد مع ضيفه غرناطة الإسباني الخميس المقبل في إياب دور الثمانية بالدوري الأوروبي بعد فوزه في إسبانيا 2-صفر ذهابا.

وفي الدوري الإنجليزي سيلتقي في ملعبه مع بيرنلي بعدها بثلاثة أيام.