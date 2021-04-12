البث الحي
كرة قدم

المعجزات تحدث أحيانا.. سولشاير: اللحاق بمانشستر سيتي ليس مستحيلا

سولشاير (يسار): كل ما علينا هو العمل من أجل حصد أكبر عدد ممكن من النقاط وتحقيق الانتصارات اللازمة لضمان مركز أفضل من الموسم الماضي (رويترز)
سولشاير (يسار): كل ما علينا هو العمل من أجل حصد أكبر عدد ممكن من النقاط وتحقيق الانتصارات اللازمة لضمان مركز أفضل من الموسم الماضي (رويترز)
12/4/2021

قال أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد إن فريقه -الذي قلص الفارق الذي يفصله عن جاره السيتي المنفرد بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى 11 نقطة بعد الفوز أمس الأحد على توتنهام- يحتاج إلى معجزة للحاق بفريق المدرب بيب غوارديولا.

وعوّض "المانيو" تأخره بهدف نظيف ليفوز 3-1 على أرض النادي اللندني أمس، ويمكنه أن يقلص الفارق أكثر من ذلك إذا فاز في مباراته الناقصة، لكن المدرب سولشاير يستبعد إمكانية اللحاق بصاحب الصدارة.

وقال المدرب النرويجي "نظريا هذا غير مستحيل.. لكنه يحتاج للكثير. يحتاج هذا إلى معجزة.. لكن أحيانا المعجزات تحدث".

وأنهى يونايتد الموسم الماضي في المركز الثالث بفارق 33 نقطة عن البطل ليفربول وبفارق 15 نقطة عن سيتي صاحب المركز الثاني.

وأضاف سولشاير "كل ما علينا هو العمل من أجل حصد أكبر عدد ممكن من النقاط وتحقيق الانتصارات اللازمة لضمان مركز أفضل من الموسم الماضي".

وأردف "على الأقل نريد الاقتراب (من صاحب الصدارة) قدر المستطاع".

وسيلتقي يونايتد مع ضيفه غرناطة الإسباني الخميس المقبل في إياب دور الثمانية بالدوري الأوروبي بعد فوزه في إسبانيا 2-صفر ذهابا.

وفي الدوري الإنجليزي سيلتقي في ملعبه مع بيرنلي بعدها بثلاثة أيام.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

المزيد من كرة قدم

"يتحول إلى أضحوكة".. فوضى تقنية الفار عرض مستمر في البريميرليغ

هدف التقدم لوست بروميتش الذي ألغي بداعي التسلل (غيتي)

عينه على دوري الأبطال وكأس الاتحاد.. توخيل: توليت تدريب تشلسي للفوز بالبطولات الآن وليس بعد سنوات

توخيل نجح في تحسين نتائج تشلسي بشكل سريع جدا (رويترز)

"رمضان جانا".. شاهد نجوم وأندية أوروبا يهنئون المسلمين بشهر الصيام

نيمار (يمين) ومبابي حرصا على المشاركة في تهنئة المسلمين بشهر رمضان المبارك (غيتي)

5 لاعبين فقط ظهروا في التشكيلتين.. هل اللاعبون الأعلى أجرا هم الأفضل؟

بيل لا يزال يتقاضى 21 مليون يورو سنويا رغم تراجع مستواه (رويترز)
الأكثر قراءة

معتز مطر لـ"الجزيرة نت": النظام المصري أصر على إسكات صوتي وقد أغادر تركيا

معتز مطر حقق نجاحا كبيرا ببرنامجه على قناة الشرق طوال السنوات الماضية (مواقع التواصل)

أبرز الشخصيات الذين تتهمهم إيران بالتجسس لإحباط مشروعها النووي

علماء إيرانيون في منشأة نووية بمدينة أصفهان (الأوروبية)

فيروس ووحدة تخزين وعميل.. هكذا تم استهداف مفاعل نطنز النووي الإيراني

في العام 2010 دمر فيروس أجهزة الطرد المركزي الإيرانية في منشأة نطنز النووية (غيتي)

أزمة الكرسي في تركيا.. رئيسة المفوضية الأوروبية: لن أسمح بتكرار ما حصل في أنقرة

فون دير لاين تعرضت لموقف محرج خلال اجتماعها بصحبة رئيس المجلس الأوروبي (يسار) مع الرئيس التركي في أنقرة (الأناضول)