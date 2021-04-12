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أن تأتي متأخرا.. كافاني مهاجم مانشستر يونايتد يثبت أنه صفقة ناجحة

كافاني (يسار) سجل هدفين في مرمى توتنهام أحدهما ألغاه الحكم بطريقة مثيرة للجدل (رويترز)
كافاني (يسار) سجل هدفين في مرمى توتنهام أحدهما ألغاه الحكم بطريقة مثيرة للجدل (رويترز)
12/4/2021

عندما تعاقد مانشستر يونايتد مع إدينسون كافاني في اليوم الأخير من فترة الانتقالات في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نظر البعض إلى هذه الخطوة على أنها علامة على اليأس؛ لكن بعد 6 أشهر آتت الصفقة ثمارها؛ ليصبح النادي في موقف جيد لإنهاء الموسم ضمن أفضل فريقين في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ولم يجد كافاني -الذي رحل مجانا عن باريس سان جيرمان، وهو يحمل لقب الهداف التاريخي للنادي الفرنسي- أي ناد يرغب في التعاقد معه حتى تدخل "المانيو" بعد إخفاقه في التعاقد مع إيرلينغ هالاند وجيدون سانشو العام الماضي.

وقدم اللاعب (34 عاما) أداء رائعا يوم الأحد بتسجيله هدفا؛ ليقود يونايتد لقلب تأخره إلى انتصار 3-1 خارج ملعبه على توتنهام. كما سجل كافاني هدفا ألغاه الحكم في الشوط الأول بشكل مثير للجدل.

وقال كافاني للصحفيين بعد أن حقق يونايتد انتصاره التاسع هذا الموسم في البطولة "الظلم لا ينتصر أبدا".

وواصل فريق "الشياطين الحمر" صاحب المركز الثاني بدون هزيمة خارج ملعبه متقدما بـ7 نقاط عن ليستر سيتي صاحب المركز الثالث.

وحرمت بعض الإصابات والمشاكل كافاني من ترك البصمة نفسها، التي تركها زلاتان إبراهيموفيتش زميله السابق في باريس سان جيرمان في موسم 2016-2017 حين سجل المهاجم السويدي 28 هدفا في موسمه الأول مع اليونايتد.

لكن ما افتقده كافاني من حيث عدد الأهداف المسجلة عوضه الأورغوياني بالأهداف الحاسمة والمهمة. وسجل كافاني 7 أهداف في الدوري، منها 5 منحت يونايتد التقدم أو التعادل.

أبعاد مختلفة

ويمنح كافاني فريقه يونايتد بعدا مختلفا في الهجوم، بعدما أخفق اعتماد المدرب أولي جونار سولشاير على أنتوني مارسيال أو ماركوس راشفورد في مركز المهاجم الرئيسي.

ومثل مدربه سولشاير حين كان في أوج مجده مع يونايتد أصبح كافاني تهديدا خطيرا في منطقة الجزاء، حيث يجيد توقيت انطلاقاته واستغلال المساحات لاستقبال تمريرات الجناحين العرضية.

وفي دليل على هذه الخطورة سجل كافاني 5 أهداف بالرأس كما يجيد أداء أدواره الدفاعية.

لكن الطريق لم يكن مفروشا بالورد له في إنجلترا، حيث تسبب خطأ غير مقصود على وسائل التواصل الاجتماعي في إيقافه 3 مباريات.

كما ذكرت تقارير أن اختلاف الثقافات يجعله يفكر مليا قبل تمديد وجوده في أولد ترافورد إلى ما بعد الموسم الجاري.

وقد يتعاقد يونايتد مع مهاجم لقيادة الخط الأمامي في السنوات القليلة المقبلة؛ لكن كافاني المجتهد يمكنه منح سولشاير خيارات هجومية أكثر، وقال المدرب إنه يرغب في بقاء اللاعب لموسم آخر.

وانضم كافاني إلى يونايتد بعقد لمدة عام مع وجود بند يسمح بالتمديد لعام آخر.

وقال سولشاير "يفكر كافاني مليا فيما يريد أن يفعله وأتفهم شعوره.. لو قرر قضاء هذا الموسم فقط، فإن يونايتد سيكون محظوظا بوجوده".

المصدر : وكالات

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