أعلى نوادي كرة القدم قيمة في العالم

رغم الخسارات والانكسارات والتراجعات، تصدر فريق برشلونة قائمة نوادي كرة القدم الأعلى قيمة في العالم للمرة الأولى في تاريخه، وفق مجلة "فوربس" (Forbes) العالمية.

وانتزع البرسا صدارة القائمة من غريمه التقليدي ريال مدريد، الذي حل ثانيا، فيما اكتفى بايرن ميونخ بطل أوروبا بالمركز الثالث.

وكان "الملكي" ومانشستر يونايتد يتنازعان صدارة القائمة في السنوات الـ17 الأخيرة، إذ ظفر "المانيو" بالصدارة 11 مرة مقابل 6 مرات لفريق العاصمة الإسبانية.

وسيطرت فرق الدوري الإنجليزي الممتاز على القائمة باحتلالها 6 مراكز في قائمة العشرة الأولى.