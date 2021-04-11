وقت قليل بدل الضائع وفي إسبانيا لا يوجد "فار".. كومان يصب جام غضبه على حكم الكلاسيكو

صب رونالد كومان مدرب برشلونة غضبه على الحكم لعدم احتسابه ركلة جزاء أثناء الهزيمة 2-1 أمام ريال مدريد، في قمة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أمس السبت، وهي نتيجة أبعدته عن السباق الثلاثي على اللقب.

وطالب الفريق الكتالوني باحتساب ركلتي جزاء في الدقائق الأخيرة بينما كان يسعى لإدراك التعادل، وسقط مارتن بريثويت أرضا في المرتين تحت ضغط من فيرلان مندي.

وأبلغ المدرب الهولندي شبكة موفيستار (Movistar) التلفزيونية "إذا كنت من مشجعي برشلونة وشاهدت هذه المباراة فستشعر بالتأكيد بالغضب من قرارين للحكم. كانت ركلة جزاء واضحة جدا، وبعد ذلك احتسب 4 دقائق فقط وقتا بدل ضائع".

وأنهى كومان، الذي كان غاضبا أيضا عندما خسر فريقه 3-1 أمام ريال مدريد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بمساعدة ركلة جزاء مثيرة للجدل، المقابلة مبكرا، بعد أن سأل مراسل "موفيستار" عن رأيه في اللعبة الثانية.

وأضاف "مرة أخرى علينا أن نقبل الأمر ونسكت.. في إسبانيا لا يوجد فار (تقنية الفيديو)".

ولفت إلى أن الحكم "أضاف 4 دقائق وقتا بدل ضائع، لكنه أضاع وحده دقيقتين من أجل إصلاح أجهزة الاتصال على يده".

ووضع كريم بنزيمة وتوني كروس ريال مدريد في المقدمة بهدفين في الشوط الأول، وسجل أوسكار منغيزا هدف برشلونة الوحيد بعد مرور ساعة من اللعب. وسدد ليونيل ميسي في القائم من ركلة ركنية في الشوط الأول، بينما ارتدت تسديدة إيلاش موريبا من العارضة في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبالإضافة إلى غضبه على الحكم، أقر كومان بأن فريقه بدأ المباراة بطريقة سيئة.

وقال "في الشوط الأول لم نلعب جيدا في الهجوم أو الدفاع. كنا أفضل في الشوط الثاني، وكل ما أطلبه هو أن يتخذ الحكم القرارات الصحيحة".

وقال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد إن من الظلم القول إن فريقه فاز بسبب قرار ركلة الجزاء.

وأضاف المدرب الفرنسي "يجب أن نكون في غاية السعادة بأدائنا، ولا يمكن أن نقول إن هذا بسبب الحكم، لقد حققنا فوزا مستحقا".

وتابع "قال الحكم إنها ليست ركلة جزاء لأنها ليست كذلك. أهم شيء من وجهة نظرنا هو ما فعلناه على أرض الملعب. بدأنا المباراة بطريقة ممتازة، ثم واجهنا بعض الصعوبات لأن برشلونة فريق رائع، لكن أتيحت لنا العديد من الفرص لتسجيل الهدف الثالث. في نهاية المطاف كان فوزا مستحقا".