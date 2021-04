وقت قليل بدل الضائع وفي إسبانيا لا يوجد "فار".. كومان يصب جام غضبه على حكم الكلاسيكو

صب رونالد كومان مدرب برشلونة غضبه على الحكم لعدم احتسابه ركلة جزاء أثناء الهزيمة 2-1 أمام ريال مدريد، في قمة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أمس السبت، وهي نتيجة أبعدته عن السباق الثلاثي على اللقب.

وطالب الفريق الكتالوني باحتساب ركلتي جزاء في الدقائق الأخيرة بينما كان يسعى لإدراك التعادل، وسقط مارتن بريثويت أرضا في المرتين تحت ضغط من فيرلان مندي.

وأبلغ المدرب الهولندي شبكة موفيستار (Movistar) التلفزيونية "إذا كنت من مشجعي برشلونة وشاهدت هذه المباراة فستشعر بالتأكيد بالغضب من قرارين للحكم. كانت ركلة جزاء واضحة جدا، وبعد ذلك احتسب 4 دقائق فقط وقتا بدل ضائع".

وأنهى كومان، الذي كان غاضبا أيضا عندما خسر فريقه 3-1 أمام ريال مدريد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بمساعدة ركلة جزاء مثيرة للجدل، المقابلة مبكرا، بعد أن سأل مراسل "موفيستار" عن رأيه في اللعبة الثانية.

وأضاف "مرة أخرى علينا أن نقبل الأمر ونسكت.. في إسبانيا لا يوجد فار (تقنية الفيديو)".

ولفت إلى أن الحكم "أضاف 4 دقائق وقتا بدل ضائع، لكنه أضاع وحده دقيقتين من أجل إصلاح أجهزة الاتصال على يده".

