نحلة وبلايستيشن ومعجون حلاقة.. تعرف على أغرب إصابات نجوم كرة القدم خارج الملاعب

لا تقتصر إصابات لاعبي كرة القدم على الاحتكاكات العنيفة داخل أرض الملعب، بل قد يكون الاعتناء بالأطفال في البيت أو اللعب بالبلايستيشن أو صيد الأسماك سببا في الغياب عن الملاعب مدة طويلة.

واستعرض تقرير نشرته صحيفة "ذا صن" (The Sun) البريطانية، قائمة من أغرب الإصابات التي تعرض لها لاعبو كرة القدم.

لدغة نحلة

في العام الماضي، ظهر النجم الهولندي فرينكي دي يونغ في تدريبات برشلونة قبل مباراة نابولي في دوري أبطال أوروبا بيد متورمة، واتضح أن السبب لدغة نحلة. ورغم توقع غيابه عن المواجهة، فإنه شارك أساسيا وساهم في فوز فريقه بنتيجة 3-1.

إغماء أو لسعة قنديل بحر

بينما كان المدافع السابق لمانشستر يونايتد كريس سمولينغ يقضي عطلته في جزيرة بالي الإندونيسية، صوّرته عدسات الكاميرا مغطى بالضمادات في أحد المستشفيات، وزعمت تقارير إعلامية حينها أنه تعرّض للسعة قنديل البحر أثناء ركوب الأمواج، لكن الحقيقة أنه أُغمي عليه بسبب درجة الحرارة الشديدة واصطدم رأسه بالأرض.

زجاجة مكسورة

كان حارس نادي تشلسي السابق ديف بيسانت يحاول في إحدى المرات التقاط زجاجة بقدمه، قبل أن تسقط على الأرض، لكنها كُسرت على أصابعه وسببت تمزقا في وتر إصبع قدمه الكبير، وقد كلّفه ذلك الغياب شهرين عن الملاعب.

إصابة في الركبة بعد مباراة "بلايستيشن"

أصاب ريو فيرديناند قائد مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق ركبته بشكل غريب، حيث كان مسترخيا على الأريكة يلعب كرة القدم على جهاز "بلايستيشن"، لكنه عندما حاول النهوض، أدت حركته المفاجئة إلى التواء ركبته.

عودة مؤجلة بسبب الدراجة

كان لاعب ليدز يونايتد السابق ديفيد باتي يعاني من إصابة في الركبة دفعته لقضاء بعض الوقت في المنزل، لكن غيابه عن الملاعب تأخر لمدة إضافية عندما اصطدم بابنته البالغة من العمر عامين أثناء ركوب دراجتها الثلاثية العجلات، مما أسفر عن إصابة قوية في كاحله.

السرير المقلوب

قبيل كأس العالم 1990، كُلف براين روبسون بمهمة إيقاظ زميله في المنتخب الإنجليزي بول غاسكوين من نومه. وبعدما باءت محاولاته اللطيفة بالفشل، قرر قلب السرير لإجبار غاسكوين على النهوض، لكن السرير انزلق من يد روبسون ووقع على قدمه، مما أدى إلى كسر أحد أصابعه.

قلة انتباه

داس الإكوادوري إينر فالنسيا -عندما كان يلعب في صفوف وست هام- دون أن ينتبه على كأس مكسورة، وجرح إصبع قدمه، مما اضطره للغياب عن إحدى مباريات فريقه.

معجون الحلاقة يضيع حلم المونديال

لطالما تطلع سانتياغو كانيزاريس للعب أساسيا مع المنتخب الإسباني في نهائيات كأس العالم، وعندما أتيحت له الفرصة في مونديال 2002، أسقط زجاجة معجون الحلاقة على قدمه قبل أن تبدأ النهائيات مباشرة، وعانى من تمزق في وتر إصبع قدمه، مما جعله يغيب عن المونديال.

وعاء من الماء المغلي

عندما كان يلعب في صفوف سندرلاند، شوهد الأسكتلندي كيفن كايل يمشي بطريقة غريبة، واتضح لاحقا أن السبب هو ابنه البالغ من العمر 8 أشهر، والذي سكب وعاء من الماء المغلي على فخذيّ والده.

مثقاب آلي

أصيب داريوس فاسيل مهاجم أستون فيلا ومنتخب إنجلترا السابق إصابة خطيرة حينما حاول التخلص من التهاب في إصبع قدمه. لسبب ما، قرر فاسيل استخدام مثقاب آلي للتخلص من بعض الدم المتخثر، لكن الأمور لم تسر على ما يرام.

إصابات داخل المنزل وخارجه

لم يكن حارس مرمى المنتخب الإنجليزي السابق ديفيد جيمس في مأمن داخل البيت أو خارجه. ذات مرة، أصيب في ظهره عندما كان يحاول الوصول إلى جهاز التحكم بالتلفاز، وفي مناسبة أخرى أُصيب في كتفه أثناء صيد سمك الشبوط.

جزازة العشب

بتر تشارلي جورج المتوج بكأس الاتحاد الإنجليزي عام 1971، إصبع قدمه بواسطة جزازة العشب، لكن أسطورة أرسنال لم يترك هذه الإصابة تقف في طريق مواصلة مشواره الكروي.

عمود ثابت

في إحدى الحصص التدريبية، أصيب لاعب نيوكاسل السابق كيرون داير في عينه اليسرى بطريقة غريبة، حيث اصطدم بعمود ثابت في أرض الملعب.