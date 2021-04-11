شاهد-كواليس السجال بينهما.. هل أهان إبراهيموفيتش حكم مواجهة ميلان وبارما؟

للمرة الثامنة في مسيرته، يطرد النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش هداف ميلان، بعدما رفع الحكم الإيطالي فابيو ماريسكا البطاقة الحمراء مباشرة في وجهه، بعد مرور ساعة على مباراة بارما في الدوري الإيطالي أمس السبت، والتي انتهت بفوز "الروسونيري" 3-1.

وتعرض المهاجم السويدي (39 عاما) للطرد للمرة الثامنة خلال مسيرته في مسابقات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا، وللمرة الأولى في الدوري الإيطالي منذ فبراير/شباط 2012، لكنه كان طردا غريبا لأن اللاعب لم يكن قريبا من الحكم.

وتعليقا على حادثة الطرد، قال ستيفانو بيولي مدرب ميلان إن إبراهيموفيتش أبلغه أنه لم يقلل من احترام الحكم أو يوجه إهانة له، رغم طرده بسبب الاحتجاج.

وأبلغ بيولي محطة سكاي سبورت إيطاليا "تحدثت مع زلاتان وأخبرني بأنه تجادل مع الحكم، لكنه أكد أنه لم يقلل من احترامه، وفوق ذلك لم يوجه إهانة إليه".

Zlatan Ibrahimovic red card vs Parma 2021 #ParmaMilan Red Card pic.twitter.com/3gtQug6Kqt — juniormessi_ms10 (Muhammad Sobug 10) (@JuniorMessiMS10) April 10, 2021

وأضاف "ماذا قال للحكم؟ أبلغني زلاتان أنه قال للحكم: أنت لا تهتم حقا بما أقوله لك".‬

What Ibrahimovic said to Maresca: “So you don’t give a damn about what I say? It looks strange to me.” Apparently a red card offence. 📹 @thelucafac pic.twitter.com/GaeQFFCQNr — SempreMilan (@SempreMilanCom) April 10, 2021

وكان الانتصار مهما لميلان لتقليص الفارق مع المتصدر إنتر ميلان إلى 8 نقاط، كما ابتعد 4 نقاط عن يوفنتوس ثالث الترتيب.

وسيلعب إنتر ويوفنتوس مباراتين ضمن الجولة غدا الأحد.

وشدد بيولي على أن هدفه الأساسي هو إعادة الفريق إلى دوري أبطال أوروبا بعد غياب 7 سنوات، إذ يتقدم بـ7 نقاط على نابولي صاحب المركز الخامس في معركة شرسة لدخول المربع الذهبي.

وتابع "أحببت الأداء بعد مباراة سامبدوريا (عقب التعادل مطلع الأسبوع)، وكنا نحتاج لرد فعل، وكان انتصارا مهما للاقتراب أكثر من دوري الأبطال.. كان يجب أن نبين أننا تعلمنا من الأخطاء ولعبنا بشكل مختلف

وأسرع وابتكرنا حلولا أكثر".