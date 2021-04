شاهد-كواليس السجال بينهما.. هل أهان إبراهيموفيتش حكم مواجهة ميلان وبارما؟

للمرة الثامنة في مسيرته، يطرد النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش هداف ميلان، بعدما رفع الحكم الإيطالي فابيو ماريسكا البطاقة الحمراء مباشرة في وجهه، بعد مرور ساعة على مباراة بارما في الدوري الإيطالي أمس السبت، والتي انتهت بفوز "الروسونيري" 3-1.

وتعرض المهاجم السويدي (39 عاما) للطرد للمرة الثامنة خلال مسيرته في مسابقات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا، وللمرة الأولى في الدوري الإيطالي منذ فبراير/شباط 2012، لكنه كان طردا غريبا لأن اللاعب لم يكن قريبا من الحكم.

وتعليقا على حادثة الطرد، قال ستيفانو بيولي مدرب ميلان إن إبراهيموفيتش أبلغه أنه لم يقلل من احترام الحكم أو يوجه إهانة له، رغم طرده بسبب الاحتجاج.

وأبلغ بيولي محطة سكاي سبورت إيطاليا "تحدثت مع زلاتان وأخبرني بأنه تجادل مع الحكم، لكنه أكد أنه لم يقلل من احترامه، وفوق ذلك لم يوجه إهانة إليه".

وأضاف "ماذا قال للحكم؟ أبلغني زلاتان أنه قال للحكم: أنت لا تهتم حقا بما أقوله لك".‬

What Ibrahimovic said to Maresca: “So you don’t give a damn about what I say? It looks strange to me.”

Apparently a red card offence.

📹 @thelucafac pic.twitter.com/GaeQFFCQNr

