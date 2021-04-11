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شاهد-كواليس السجال بينهما.. هل أهان إبراهيموفيتش حكم مواجهة ميلان وبارما؟

بيولي (يمين): تحدثت مع زلاتان وأخبرني أنه تجادل مع الحكم، لكنه أكد أنه لم يقلل من احترامه، وفوق ذلك لم يوجه إهانة إليه (رويترز)
بيولي (يمين): تحدثت مع زلاتان وأخبرني أنه تجادل مع الحكم، لكنه أكد أنه لم يقلل من احترامه، وفوق ذلك لم يوجه إهانة إليه (رويترز)
11/4/2021

للمرة الثامنة في مسيرته، يطرد النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش هداف ميلان، بعدما رفع الحكم الإيطالي فابيو ماريسكا البطاقة الحمراء مباشرة في وجهه، بعد مرور ساعة على مباراة بارما في الدوري الإيطالي أمس السبت، والتي انتهت بفوز "الروسونيري" 3-1.

وتعرض المهاجم السويدي (39 عاما) للطرد للمرة الثامنة خلال مسيرته في مسابقات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا، وللمرة الأولى في الدوري الإيطالي منذ فبراير/شباط 2012، لكنه كان طردا غريبا لأن اللاعب لم يكن قريبا من الحكم.

وتعليقا على حادثة الطرد، قال ستيفانو بيولي مدرب ميلان إن إبراهيموفيتش أبلغه أنه لم يقلل من احترام الحكم أو يوجه إهانة له، رغم طرده بسبب الاحتجاج.

وأبلغ بيولي محطة سكاي سبورت إيطاليا "تحدثت مع زلاتان وأخبرني بأنه تجادل مع الحكم، لكنه أكد أنه لم يقلل من احترامه، وفوق ذلك لم يوجه إهانة إليه".

وأضاف "ماذا قال للحكم؟ أبلغني زلاتان أنه قال للحكم: أنت لا تهتم حقا بما أقوله لك".‬

وكان الانتصار مهما لميلان لتقليص الفارق مع المتصدر إنتر ميلان إلى 8 نقاط، كما ابتعد 4 نقاط عن يوفنتوس ثالث الترتيب.

وسيلعب إنتر ويوفنتوس مباراتين ضمن الجولة غدا الأحد.

وشدد بيولي على أن هدفه الأساسي هو إعادة الفريق إلى دوري أبطال أوروبا بعد غياب 7 سنوات، إذ يتقدم بـ7 نقاط على نابولي صاحب المركز الخامس في معركة شرسة لدخول المربع الذهبي.

وتابع "أحببت الأداء بعد مباراة سامبدوريا (عقب التعادل مطلع الأسبوع)، وكنا نحتاج لرد فعل، وكان انتصارا مهما للاقتراب أكثر من دوري الأبطال.. كان يجب أن نبين أننا تعلمنا من الأخطاء ولعبنا بشكل مختلف
وأسرع وابتكرنا حلولا أكثر".

المصدر : وكالات

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