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رونالدو يرمي قميص يوفنتوس ويثير الجدل

11/4/2021-|آخر تحديث: 12/4/202104:44 AM (مكة المكرمة)

صنع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الحدث مجددا، بعد لقطة أثارت الكثير من الجدل عقب نهاية مواجهة فريقه يوفنتوس أمام جنوى اليوم الأحد.

وحقق يوفنتوس فوزا سهلا على جنوى 3-1 ضمن مباريات المرحلة 30 من الدوري الإيطالي، ولم يتمكن رونالدو من تسجيل هدف يعزز به رصيده، الذي توقف عند 25 هدفا في صدارة ترتيب الهدافين.

وظهر النجم البرتغالي في لقطات، وهو يرمي قميص فريقه بعد إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة.

وأثارت اللقطة جدلا واسعا، ودفعت مدرب الفريق أندريا بيرلو للتأكيد في تصريحات عقب المواجهة أن الحادث لا يعد مؤشرا على عدم سعادة رونالدو في نادي السيدة العجوز.

وقال بيرلو "كان عازما على التسجيل. إنه واحد من الأبطال الذين يريدون ترك بصمتهم دائما؛ لكن من الطبيعي أن تحدث هذه الأمور".

وذكرت تقارير صحفية في إيطاليا أن تصرف رونالدو لم يكن بدافع الغضب أو قلة احترام لفريقه؛ لكنه استجاب ببساطة لطلب من جامع كرات في الملعب، ورمى له بقميصه.

وتأكد ذلك بعد نشر رونالدو لحظات بعد المباراة لصور عبر حساباته بمواقع التواصل تشجع رفاقه على المضي قدما في تحقيق النتائج الإيجابية.

وسجل رونالدو 32 هدفا، وقدم 4 تمريرات حاسمة في 37 مباراة جميع المسابقات خلال هذا الموسم مع يوفنتوس.

يذكر أن الفوز في مباراة اليوم رفع رصيد يوفنتوس إلى 62 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة عن ميلان، و12 نقطة عن إنتر ميلان المتصدر، لتتضاءل فرص نادي السيدة العجوز في تحقيق لقب الدوري للمرة العاشرة على التوالي.

المصدر : مواقع إلكترونية + وكالات

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