رونالدو يرمي قميص يوفنتوس ويثير الجدل

صنع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الحدث مجددا، بعد لقطة أثارت الكثير من الجدل عقب نهاية مواجهة فريقه يوفنتوس أمام جنوى اليوم الأحد.

وحقق يوفنتوس فوزا سهلا على جنوى 3-1 ضمن مباريات المرحلة 30 من الدوري الإيطالي، ولم يتمكن رونالدو من تسجيل هدف يعزز به رصيده، الذي توقف عند 25 هدفا في صدارة ترتيب الهدافين.

وظهر النجم البرتغالي في لقطات، وهو يرمي قميص فريقه بعد إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة.

وأثارت اللقطة جدلا واسعا، ودفعت مدرب الفريق أندريا بيرلو للتأكيد في تصريحات عقب المواجهة أن الحادث لا يعد مؤشرا على عدم سعادة رونالدو في نادي السيدة العجوز.

وقال بيرلو "كان عازما على التسجيل. إنه واحد من الأبطال الذين يريدون ترك بصمتهم دائما؛ لكن من الطبيعي أن تحدث هذه الأمور".

Ronaldo with the assist off the post for Morata 😅 pic.twitter.com/Fy2YiLvZUT

وذكرت تقارير صحفية في إيطاليا أن تصرف رونالدو لم يكن بدافع الغضب أو قلة احترام لفريقه؛ لكنه استجاب ببساطة لطلب من جامع كرات في الملعب، ورمى له بقميصه.

وتأكد ذلك بعد نشر رونالدو لحظات بعد المباراة لصور عبر حساباته بمواقع التواصل تشجع رفاقه على المضي قدما في تحقيق النتائج الإيجابية.

🚨🎙 Romeo Agresti :

“Cristiano did not throw his jersey on the ground. A ball boy asked him for his shirt so he took it off and threw it at him.” pic.twitter.com/sJqFsaix2I

— TeamCRonaldo. (@TeamCRonaldo) April 11, 2021