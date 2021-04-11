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شاهد- ارتجاف ميسي وزلزال موريبا واعتراض بيكيه.. لقطات في الكلاسيكو لم تظهر في المباشر

ميسي يغير قميصه بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" (غيتي)
ميسي يغير قميصه بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" (غيتي)
11/4/2021

أمطار غزيرة وعواصف ضربت ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" الذي احتضن "الكلاسيكو" الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة أمس في الليغا والذي انتهى بفوز الملكي 2-1.

وتحولت أرضية الملعب في فترات من المباراة إلى برك للسباحة وأثرت سرعة الهواء كثيرا على اتجاه الكرات في أكثر من هجمة للفريقين.

وشهدت المباراة عدة لقطات لم ترصدها الكاميرات أو لم ينتبه لها المشاهد بسبب سخونة المباراة والإثارة التي تميزت بها، وخاصة في الدقائق الأخيرة.

أولى اللقطات كانت في الدقيقة الـ78، عندما ذهب ميسي إلى مقاعد البدلاء طالبا تغيير قميصه بسبب كمية الأمطار التي هطلت على الملعب وبدا واضحا أن ميسي كان يرتجف من شدة البرد.

اللقطة الأخرى كانت في الدقيقة الأخيرة من المباراة عندما وصلت الكرة إلى الشاب إيليكس موريبا لاعب خط وسط البرسا، الذي سددها قوية ارتدت من العارضة الأفقية لمرمى البلجيكي تيبو كورتوا حارس الريال وتهادت أمام الألماني مارك أندريه تير-شتيغن الذي سدد كرة كانت متجهة للمرمى لكنها ارتطمت بقدمي زميله البرتغالي فرانشيسكو ترينكاو وعادت لجوردي ألبا ظهير البرسا الذي سدد كرة علت مرمى كورتوا.

أما اللقطة الثالثة فكانت نزول المدافع جيرارد بيكيه -الذي لم يشترك في المباراة بسبب الإصابة- للاعتراض على حكم المباراة جيل مانزانو ورغم محاولات أحد مسؤولي البرسا إبعاد بيكيه عن الحكم خوفا من أن يتلقى بطاقة حمراء، غير أن الدولي الإسباني السابق أصر على الاحتجاج وقال للحكم "منحتنا وقتا بدلا عن ضائع قليلا وأنت بقيت خارج الملعب لفترة طويلة".

وكتب مانزانو -في تقرير المباراة- أنه منح بطاقة صفراء لبيكيه بسبب اعتراضه.

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي

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