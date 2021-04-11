رياض محرز يدعم مشجعا أردنيا برسالة خاصة.. ما القصة؟

عبّر الشاب الأردني محمد عابورة عن سعادته الغامرة بالرسالة الخاصة التي تلقاها من النجم الجزائري رياض محرز.

ونشر المشجع الأردني -على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأحد- مقطع الفيديو الخاص بمحرز والرسالة المميزة التي وجهها لمساندته في تحدي إصابته بالسرطان.

وقال محرز في الفيديو الذي أسعد محمد -لدرجة أنه لم يصدق ذلك- "مرحبا يا محمد، لقد سمعت عن قصتك، وأريد أن أشكرك على تشجيع مانشستر سيتي، نتمنى لك الشفاء العاجل".

وأصيب عابورة -المعروف بحبه لمانشستر سيتي وتشجيع نادي الوحدات الأردني- بالسرطان في مارس/آذار من العام الماضي.

وتلقى المشجع الشاب الكثير من الدعم من جماهير فريق الوحدات، وردّ على ذلك برسالة شكر لهم نشرها في وقت سابق على صفحته الشخصية بموقع إنستغرام.

شكرا يا فخر العرب@Mahrez22 😍❤💚

محمد عابورة شب اردني مصاب في السرطان pic.twitter.com/bmMcFhx2jb — أمجد جابر (@Amgad123zzz1) April 11, 2021