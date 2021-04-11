رياض محرز يدعم مشجعا أردنيا برسالة خاصة.. ما القصة؟

تعرضت شقة النجم الجزائري رياض محرز جناح مانشستر سيتي الإنجليزي يوم الجمعة الماضي إلى السرقة، وقدرت قيمة المسروقات بنحو 555 ألف يورو بينها 339 ألفا قيمة ثلاث ساعات يد، بحسب صحيفة “صن”.
عبّر الشاب الأردني محمد عابورة عن سعادته الغامرة بالرسالة الخاصة التي تلقاها من النجم الجزائري رياض محرز.
ونشر المشجع الأردني -على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأحد- مقطع الفيديو الخاص بمحرز والرسالة المميزة التي وجهها لمساندته في تحدي إصابته بالسرطان.
وقال محرز في الفيديو الذي أسعد محمد -لدرجة أنه لم يصدق ذلك- "مرحبا يا محمد، لقد سمعت عن قصتك، وأريد أن أشكرك على تشجيع مانشستر سيتي، نتمنى لك الشفاء العاجل".
وأصيب عابورة -المعروف بحبه لمانشستر سيتي وتشجيع نادي الوحدات الأردني- بالسرطان في مارس/آذار من العام الماضي.
@ManCity @Mahrez22 thanks bro ❤️ pic.twitter.com/w1v2K0f6IC
— mohammad aboura (@mohammadabour11) April 11, 2021
وتلقى المشجع الشاب الكثير من الدعم من جماهير فريق الوحدات، وردّ على ذلك برسالة شكر لهم نشرها في وقت سابق على صفحته الشخصية بموقع إنستغرام.
شكرا يا فخر العرب@Mahrez22 😍❤💚
محمد عابورة شب اردني مصاب في السرطان pic.twitter.com/bmMcFhx2jb
— أمجد جابر (@Amgad123zzz1) April 11, 2021
الشكر كل الشكر لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، و لاعبه الجزائري رياض محرز على الدعم المعنوي المقدم لمحارب السرطان أخي البطل محمّد عابورة 💙🇩🇿@mohammadabour11 بالشفاء العاجل يا حبيب قلبي ❤️@Mahrez22 @Cityarabia 💙 pic.twitter.com/20ahuAr0de
— محمَّد الكسواني (@k1swani) April 11, 2021