البث الحي
كرة قدم

رياض محرز يدعم مشجعا أردنيا برسالة خاصة.. ما القصة؟

محرز وجه رسالة خاصة للمشجع الأردني عبر حسابات نادي مانشستر سيتي بمواقع التواصل (رويترز)
محرز وجه رسالة خاصة للمشجع الأردني عبر حسابات نادي مانشستر سيتي بمواقع التواصل (رويترز)
11/4/2021

عبّر الشاب الأردني محمد عابورة عن سعادته الغامرة بالرسالة الخاصة التي تلقاها من النجم الجزائري رياض محرز.

ونشر المشجع الأردني -على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأحد- مقطع الفيديو الخاص بمحرز والرسالة المميزة التي وجهها لمساندته في تحدي إصابته بالسرطان.

وقال محرز في الفيديو الذي أسعد محمد -لدرجة أنه لم يصدق ذلك- "مرحبا يا محمد، لقد سمعت عن قصتك، وأريد أن أشكرك على تشجيع مانشستر سيتي، نتمنى لك الشفاء العاجل".

وأصيب عابورة -المعروف بحبه لمانشستر سيتي وتشجيع نادي الوحدات الأردني- بالسرطان في مارس/آذار من العام الماضي.

وتلقى المشجع الشاب الكثير من الدعم من جماهير فريق الوحدات، وردّ على ذلك برسالة شكر لهم نشرها في وقت سابق على صفحته الشخصية بموقع إنستغرام.

المصدر : وكالة سند

حول هذه القصة

اختيار محرز أفضل لاعب جزائري في التاريخ

اختير النجم الجزائري رياض محرز جناح مانشستر سيتي، أحسن لاعب جزائري في التاريخ، بحسب استطلاع للرأي نظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) على حسابه الرسمي في تويتر، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية.

المزيد من كرة قدم

مليون يورو أسبوعيا.. مزاد التعاقد مع هالاند فُتح على مصراعيه

المطالب المالية للتعاقد مع هالاند تحلق في السماء (رويترز)

المعجزات تحدث أحيانا.. سولشاير: اللحاق بمانشستر سيتي ليس مستحيلا

سولشاير (يسار): كل ما علينا هو العمل من أجل حصد أكبر عدد ممكن من النقاط وتحقيق الانتصارات اللازمة لضمان مركز أفضل من الموسم الماضي (رويترز)

بمناسبة رمضان.. ناد ومسجد بريطانيان يقدمان هدايا خاصة للاعبين المسلمين في إنجلترا

رومان سايس (يمين) ومحمد النني وأداما تراوري مع الهدايا الرمضانية (مواقع التواصل)

بالفيديو- اللقب الأول يشعل صراع دوري الأبطال.. مهمة شاقة لبايرن في باريس وليفربول يواجه المجهول

مولر يحاول التسجيل وسط حراسة مشددة من مدافعي سان جيرمان (رويترز)
الأكثر قراءة

هلال رمضان.. إعادة تحري الرؤية اليوم بالسعودية وقطر والكويت وإعلان الثلاثاء غرة الشهر بمصر وتونس

تحري رؤية الهلال في القاهرة (رويترز)

تراويح هذا العام.. 10 دول عربية تسمح بها في المساجد و5 أخرى تقرر إقامتها بالمنازل

المسجد الحرام بمكة المكرمة (رويترز)

نيويورك تايمز: هجوم نطنز أدى إلى تدمير كلي لشبكة الطاقة بالمنشأة

صورة قمر صناعي عن قرب لمبنى تضرر من حريق سابق في منشأة نطنز النووية (رويترز)

مشاكل اللقاحات.. أول اعتراف للصين بمحدودية فعالية لقاحها وإسرائيل تكشف ضعف لقاح فايزر أمام الفيروس الأفريقي المتحور

الصين تقول إنها تعمل على "تحسين" عملية التطعيم من خلال تغيير عدد الجرعات والفترة الزمنية بينها (رويترز)