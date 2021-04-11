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بعد حسم الكلاسيكو.. تعرف على أصعب المباريات المتبقية لريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

ريال مدريد وبرشلونة مطالبان بالفوز وانتظار تعثر أتلتيكو مدريد (رويترز)
ريال مدريد وبرشلونة مطالبان بالفوز وانتظار تعثر أتلتيكو مدريد (رويترز)
11/4/2021

اشتد السباق على صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم بعد حسم ريال مدريد قمة كلاسيكو الكرة العالمية أمس السبت على حساب غريمه برشلونة 2-1.

وارتقى ريال مدريد إلى الصدارة مؤقتا برصيد 66 نقطة، في انتظار مواجهة أتلتيكو مدريد أمام مستضيفه ريال بيتيس في وقت لاحق اليوم الأحد، وتجمّد رصيد برشلونة عند 65 نقطة.

وستكون المواجهات المقبلة حاسمة لتحديد هوية بطل الموسم الحالي للدوري الإسباني، وبعد مباراة أتلتيكو اليوم سيتبقى لكل فريق من الفرق الثلاثة 8 مواجهات، وسيستقبل كل فريق 4 مباريات ويسافر لخوض المباريات الأربع الأخرى.

وسيكون ريال مدريد أمام مهمة صعبة لتحقيق اللقب، فبالإضافة إلى انتظار تعثر أتلتيكو للانفراد بالصدارة؛ سيكون على النادي الملكي تخطي عقبة فرق قوية مثل إشبيلية وفياريال وريال بيتيس وأتلتيك بلباو.

وهذا البرنامج الكامل لمباريات ريال مدريد:

  • يسافر ريال مدريد لمواجهة خيتافي (18 أبريل/نيسان)
  • يسافر لمواجهة قادش (21 أبريل/نيسان)
  • يستقبل ريال بيتيس (24 أبريل/نيسان)
  • يستقبل أساسونا (1 مايو/أيار)
  • يستقبل إشبيلية (يحدد التاريخ لاحقا)
  • يسافر لمواجهة غرناطة (يحدد التاريخ لاحقا)
  • يسافر لمواجهة أتلتيك بلباو (يحدد التاريخ لاحقا)
  • يستقبل فياريال (يحدد التاريخ لاحقا).

من جانبه، سيكون برشلونة أمام مواجهات قوية وأبرزها استقبال أتلتيكو مدريد، وهي المواجهة الوحيدة بين الثلاثي الذي يتنافس على الصدارة فيما تبقى من الموسم الحالي.

وهذا البرنامج الكامل لمباريات برشلونة:

  • يستقبل برشلونة نادي خيتافي (22 أبريل/نيسان)
  • يسافر لمواجهة فياريال (25 أبريل/نيسان)
  • يستقبل غرناطة (28 أو 29 أبريل/نيسان)
  • يسافر لمواجهة فالنسيا (2 مايو/أيار)
  • يستقبل أتلتيكو مدريد (التاريخ يحدد لاحقا).
  • يسافر لمواجهة ليفانتي (التاريخ يحدد لاحقا)
  • يستقبل سلتافيغو (التاريخ يحدد لاحقا)
  • يسافر لمواجهة أيبار (التاريخ يحدد لاحقا)

وستكون الأفضلية لنادي أتلتيكو مدريد الذي يملك مصيره بيده، وسيكون مطالبا بالفوز بالمباريات المقبلة لضمان التتويج بغض النظر عن نتائج المنافسين.

غير أن المهمة لن تكون سهلة، لأنه سيواجه -بالإضافة إلى برشلونة- عددا من الفرق التي لن تستسلم بسهولة أمامه.

وهنا البرنامج الكامل لمباريات أتلتيكو مدريد:

  • يستقبل أتلتيكو مدريد أيبار (18 أبريل/نيسان)
  • يستقبل هويسكا (22 أبريل/نيسان)
  • يسافر لمواجهة أتلتيك بلباو (25 أبريل/نيسان)
  • يسافر لمواجهة إلتشي (1 مايو/أيار)
  • يسافر لمواجهة برشلونة (التاريخ يحدد لاحقا)
  • يستقبل ريال سوسيداد (التاريخ يحدد لاحقا)
  • يستقبل أوساسونا (التاريخ يحدد لاحقا)
  • يسافر لمواجهة بلد الوليد (التاريخ يحدد لاحقا)
المصدر : مواقع إلكترونية

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