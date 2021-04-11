البث الحي
كرة قدم

الريال منافس صعب ولكننا سنحاول.. هل استسلم كلوب مبكرا؟

كلوب: بالنظر إلى الأسلوب الذي لعبنا به والطريقة التي لعب بها الريال فإن التوقعات لا تبدو مبشرة (رويترز)
كلوب: بالنظر إلى الأسلوب الذي لعبنا به والطريقة التي لعب بها الريال فإن التوقعات لا تبدو مبشرة (رويترز)
11/4/2021

يأمل يورغن كلوب مدرب ليفربول في أن يعزز فوزه أمس السبت على أستون فيلا 2-1، الروح المعنوية للاعبي فريقه قبل إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل أمام ريال مدريد.

وهزّ المدافع ترينت ألكسندر آرنولد الشباك بتسديدة متقنة من حافة منطقة الجزاء في اللحظات الأخيرة، ليعوض ليفربول تأخره ويحقق الفوز بعد تلقيه 6 هزائم في ملعبه "أنفيلد" بالدوري.

وأمام ليفربول مهمة كبيرة في دوري أبطال أوروبا بعد خسارته 3-1 ذهابا في العاصمة الإسبانية الأسبوع الماضي.

وعن ذلك، قال كلوب للصحفيين "نحن بحاجة إلى أداء دون شائبة يوم الأربعاء للحصول على فرصة" للتأهل إلى نصف النهائي.

وأضاف المدرب الألماني "بالنظر إلى الأسلوب الذي لعبنا به وبالطريقة التي لعب بها الريال، فإن التوقعات لا تبدو مبشرة، لكن الأمر الجيد هو أن بوسعنا تقديم أداء أفضل.. الريال سيكون منافسا صعبا هنا (أنفيلد).. لكننا سنحاول".

وأشار كلوب أيضا إلى أن الفوز الثالث على التوالي لفريقه في الدوري المحلي يمكن أن ينعش الروح المعنوية للاعبين، وأنه سيسعى لاستغلال ذلك في مباراة الأربعاء.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

المزيد من كرة قدم

بعد حسم الكلاسيكو.. تعرف على أصعب المباريات المتبقية لريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

ريال مدريد وبرشلونة مطالبان بالفوز وانتظار تعثر أتلتيكو مدريد (رويترز)

نحلة وبلايستيشن ومعجون حلاقة.. تعرف على أغرب إصابات نجوم كرة القدم خارج الملاعب

ظهر دي يونغ بيد متورمة، واتضح أن السبب لدغة نحلة (مواقع التواصل)

شاهد- ارتجاف ميسي وزلزال موريبا واعتراض بيكيه.. لقطات في الكلاسيكو لم تظهر في المباشر

ميسي يغير قميصه بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" (غيتي)

ميسي يغيب مجددا في المباريات الكبيرة.. صيام عن التهديف والصناعة في الكلاسيكو

ميسي لم يسجل في آخر 7 مباريات "كلاسيكو" ضد ريال مدريد (الأناضول)
الأكثر قراءة

الزائر نيبيرو يقترب.. هل حانت نهاية الحياة على الأرض حقا؟

بالسيليكا لا الأرز.. هكذا يمكنك إنقاذ هاتفك إذا سقط في الماء

هناك طرق أفضل من الغمر بالأرز لإصلاح الهواتف التي تضررت بالماء (مواقع التواصل)

حادثة نطنز.. طهران تكشف عن "عمل إرهابي نووي" وتقارير تتحدث عن هجوم إلكتروني إسرائيلي

الرئيس روحاني يستعرض إنجازات إيران النووية الجديدة خلال اليوم الوطني الإيراني للطاقة النووية في طهران (رويترز)

لوفيغارو: مقتل الرهبان الفرنسيين بالجزائر.. رواية تستبعد تورط الإسلاميين

لوفيغارو: أصحاب الدير كانوا يتمتعون "بسمعة طيبة في المنطقة" لما قدموه من مساعدة للسكان المحليين (الفرنسية)