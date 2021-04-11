الريال منافس صعب ولكننا سنحاول.. هل استسلم كلوب مبكرا؟

يأمل يورغن كلوب مدرب ليفربول في أن يعزز فوزه أمس السبت على أستون فيلا 2-1، الروح المعنوية للاعبي فريقه قبل إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل أمام ريال مدريد.

وهزّ المدافع ترينت ألكسندر آرنولد الشباك بتسديدة متقنة من حافة منطقة الجزاء في اللحظات الأخيرة، ليعوض ليفربول تأخره ويحقق الفوز بعد تلقيه 6 هزائم في ملعبه "أنفيلد" بالدوري.

وأمام ليفربول مهمة كبيرة في دوري أبطال أوروبا بعد خسارته 3-1 ذهابا في العاصمة الإسبانية الأسبوع الماضي.

وعن ذلك، قال كلوب للصحفيين "نحن بحاجة إلى أداء دون شائبة يوم الأربعاء للحصول على فرصة" للتأهل إلى نصف النهائي.

وأضاف المدرب الألماني "بالنظر إلى الأسلوب الذي لعبنا به وبالطريقة التي لعب بها الريال، فإن التوقعات لا تبدو مبشرة، لكن الأمر الجيد هو أن بوسعنا تقديم أداء أفضل.. الريال سيكون منافسا صعبا هنا (أنفيلد).. لكننا سنحاول".

وأشار كلوب أيضا إلى أن الفوز الثالث على التوالي لفريقه في الدوري المحلي يمكن أن ينعش الروح المعنوية للاعبين، وأنه سيسعى لاستغلال ذلك في مباراة الأربعاء.