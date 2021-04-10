ليدز بـ10 لاعبين يهزم مانشستر سيتي متصدر البريميرليغ في عقر داره

استعصى ليدز يونايتد مجددا على مانشستر سيتي ومدربه الإسباني بيب غوارديولا وانتزع فوزا ثمينا 2-1 عليه اليوم السبت في عقر داره بملعب الاتحاد في مانشستر، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتغلب ليدز على النقص العددي في صفوفه بعد طرد مدافعه ليام كوبر بسبب اللعب العنيف في الدقيقة 45، على مدار الشوط الثاني بأكمله وانتزع 3 نقاط ثمينة أمام مضيفه متصدر جدول المسابقة.

وعرقل ليدز انطلاقة مانشستر سيتي وحرمه من 3 نقاط ثمينة في مسيرة مانشستر سيتي لاستعادة لقب الدوري.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين في الدور الأول للمسابقة انتهت بالتعادل 1-1.

وعلى عكس سير اللعب والسيطرة شبه المطلقة لمانشستر سيتي على مجريات اللعب، أنهى ليدز الشوط الأول لصالحه بهدف سجله ستيوارت دالاس في الدقيقة 42.

ورغم النقص العددي في صفوفه، فقد واصل ليدز صموده في الشوط الثاني، إلى أن نجح فيران توريس في تسجيل هدف التعادل لمانشستر سيتي في الدقيقة 76.

ولكن ليدز العنيد نجح في تسجيل هدف الفوز عن طريق دالاس نفسه في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وتجمد رصيد مانشستر سيتي عند 74 نقطة في صدارة جدول المسابقة بفارق 14 نقطة أمام جاره منافسه المباشر مانشستر يونايتد، ورفع ليدز رصيده إلى 45 نقطة ليتقدم إلى المركز التاسع.