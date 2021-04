شاهد.. نجوم برشلونة وريال مدريد السابقون يتحدثون عن الكلاسيكو المرتقب ويدعمون أنديتهم

شارك نجوم من لاعبي ريال مدريد وبرشلونة السابقين آراءهم بخصوص كلاسيكو الأرض ودعمهم أنديتهم على طريقتهم الخاصة، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين، مساء اليوم السبت، في إطار الجولة 30 بالدوري الإسباني لكرة القدم.

ونشر الدوري الإسباني لكرة القدم، على حسابه الرسمي بموقع تويتر، مقطع فيديو للاعب برشلونة السابق أندريس إنييستا يتحدث فيه عن الكلاسيكو، إذ وصف مباراة الليلة بأنها "خاصة"، بالنظر إلى مدى قرب المراكز والصراع على اللقب بين الفريقين.

وعبّر إنييستا عن رغبته بفوز برشلونة لزيادة تفوقه على ريال مدريد، مشيرا إلى أن انتصار الفريق الكتالوني سيكون في منتهى الأهمية لتأثيره في السباق على لقب الليغا.

بدوره، نشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة، على موقع تويتر، مقطع فيديو للاعبه السابق الكرواتي إيفان راكيتيتش، تحدث فيه عن أهمية الكلاسيكو ومكانته لدى اللاعبين والجمهور، لافتا إلى أنه أكثر من مجرد 3 نقاط يحصل عليه الفريق الفائز فحسب.

