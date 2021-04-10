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شاهد.. نجوم برشلونة وريال مدريد السابقون يتحدثون عن الكلاسيكو المرتقب ويدعمون أنديتهم

بنزيمة قائد الريال (يمين) وميسي قائد برشلونة في كلاسيكو العام الماضي (رويترز)
بنزيمة قائد الريال (يمين) وميسي قائد برشلونة في كلاسيكو العام الماضي (رويترز)
10/4/2021

شارك نجوم من لاعبي ريال مدريد وبرشلونة السابقين آراءهم بخصوص كلاسيكو الأرض ودعمهم أنديتهم على طريقتهم الخاصة، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين، مساء اليوم السبت، في إطار الجولة 30 بالدوري الإسباني لكرة القدم.

ونشر الدوري الإسباني لكرة القدم، على حسابه الرسمي بموقع تويتر، مقطع فيديو للاعب برشلونة السابق أندريس إنييستا يتحدث فيه عن الكلاسيكو، إذ وصف مباراة الليلة بأنها "خاصة"، بالنظر إلى مدى قرب المراكز والصراع على اللقب بين الفريقين.

 

وعبّر إنييستا عن رغبته بفوز برشلونة لزيادة تفوقه على ريال مدريد، مشيرا إلى أن انتصار الفريق الكتالوني سيكون في منتهى الأهمية لتأثيره في السباق على لقب الليغا.

بدوره، نشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة، على موقع تويتر، مقطع فيديو للاعبه السابق الكرواتي إيفان راكيتيتش، تحدث فيه عن أهمية الكلاسيكو ومكانته لدى اللاعبين والجمهور، لافتا إلى أنه أكثر من مجرد 3 نقاط يحصل عليه الفريق الفائز فحسب.

أما المدافع الإسباني كارلوس بويول قائد برشلونة السابق فقد شارك مقطع فيديو على صفحته الشخصية بموقع التواصل إنستغرام لدعم ناديه السابق قبل اللقاء المنتظر، يظهر فيه وهو يداعب الكرة ثم يظهر بقميص البرسا، معلقا عليه "يعيش نادي برشلونة".

وعلى الجانب الآخر، تفاعل عدد من نجوم ريال مدريد السابقين مع أحداث مباراة الكلاسيكو، فعبّر الظهيران، البرازيلي روبيرتو كارلوس والإسباني ألفارو أربيلوا، عن دعمهما فريقهما السابق بمشاركة صورهما بقميص الملكي على صفحاتهما عبر موقع إنستغرام.

وقال كارلوس معلقا على الصورة "أنا مستعد للكلاسيكو، هلا مدريد"، في حين كتب أربيلوا على صورته للجمهور الملكي "هل أنتم مستعدون للكلاسيكو؟".

 

المصدر : وكالة سند

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