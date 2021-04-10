شاهد.. ريال مدريد يحسم الكلاسيكو ويرتقي لصدارة الدوري الإسباني مؤقتا

حسم نادي ريال مدريد مواجهة القمة، وفاز بكلاسيكو الكرة العالمية أمام غريمه برشلونة 2-1، ليقتنص صدارة الليغا من الجار أتلتيكو مدريد.

وبفضل هذا الفوز ارتقى ريال مدريد إلى صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة، بالشراكة مع أتلتيكو مدريد الذي يواجه الأحد ريال بيتيس. في حين تجمد رصيد برشلونة عند 65 نقطة في المركز الثالث.

ودخل برشلونة المواجهة -التي استضافها ملعب ألفريدو دي ستيفانو في مدريد- ضمن المرحلة 30 من المسابقة بقوة، وفرض سيطرته على الدقائق الأولى محاولا مفاجأة خصمه بشكل مبكر.

وتألق حارس مرمى ريال مدريد تيبو كورتوا في التصدي لكرة خطيرة مبكرة، كما تعاون معه الدفاع في إبعاد الخطورة عن الشباك.

واستغل نادي ريال مدريد أول فرصة أتيحت له وحقق التقدم في الدقيقة 13 بلقطة فنية مميزة من المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة.

وتوالت محاولات ريال مدريد أملا في تعزيز تقدمه، لكن دفاع برشلونة تصدى لأكثر من محاولة من جانب لوكا مودريتش وبنزيمة وتوني كروس.

وفي الدقيقة 26 حصل رونالد أراخو مدافع برشلونة على إنذار بداعي عرقلة فينيسيوس جونيور، وحصل ريال مدريد على ضربة حرة من نقطة خطيرة.

وتقدم توني كروس لتنفيذ الضربة الحرة وسدد كرة قوية ارتطمت بظهر سيرجينو دست لاعب برشلونة ثم برأس جوردي ألبا قبل أن تسكن الشباك معلنة تقدم ريال مدريد 2-صفر في الدقيقة 28.

وضاعت فرصة ثمينة على ريال مدريد في الدقيقة 34، حيث تلقى فينيسيوس جونيور كرة طويلة من مودريتش وانطلق نحو منطقة الجزاء، ثم مرر عرضية إلى فالفيردي غير المراقب ليسدد كرة قوية لكنها اصطدمت بالقائم وارتدت إلى فاسكيز الذي سددها من دون تردد، لكن الحارس مارك أندري تير شتيغن تصدى لها.

وأجرى مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان تبديلا اضطراريا في الدقيقة 43، وأشرك ألفارو أودريوزولا بدلا من فاسكيز الذي اشتكى من آلام إثر التحام قوي مع بيدري.

وكاد ميسي أن يهز شباك ريال مدريد في الثواني الأخيرة من الشوط الأول، حيث سدد كرة قوية خادعة من ضربة ركنية لكنها اصطدمت بالقائم، لينتهي الشوط بتقدم ريال مدريد 2-صفر.

ومع بداية الشوط الثاني، دفع رونالد كومان بالنجم الفرنسي أنطوان غريزمان بدلا من سيرجينو دست.

✅"كريم بنزيما" كابيتانو و هداف.

✅"توني كروس" مشتعل.

✅ "زيدان" يصبح أول مدرب يفوز بثلاث مباريات الكلا سيكو على التوالي مع "ريال مدريد" منذ 1979.

✅"ريال مدريد" يحسم "كلاسيكو الأرض" بثنائية في شباك "برشلونة" و يصعد لصدارة #LaLigaSantander مؤقتا.#ElClásico pic.twitter.com/ZmRE5Wq8T8 — LaLiga (@LaLigaArab) April 10, 2021

وأهدر توني كروس فرصة في الدقيقة 53، حيث انطلق كريم بنزيمة من الناحية اليمنى وأرسل عرضية رائعة إلى كروس غير المراقب، لكن الأخير سدد الكرة بتسرع ومن دون تركيز لتمر بعيدا عن المرمى.

وفي الدقيقة 55 انطلق عثمان ديمبلي ومرر الكرة إلى فرينكي دي يونغ الذي أرسل عرضية إلى غريزمان ليسدد الكرة بجوار القائم، في الوقت الذي أشار فيه حامل الراية إلى وجود تسلل.

وتراجع الإيقاع شيئا ما مع معاناة اللاعبين في التحرك على أرض الملعب مع تزايد كثافة هطول الأمطار.

وفي الدقيقة 60، نجح برشلونة في هز الشباك، حيث أرسل جوردي ألبا عرضية، سمح غريزمان بمرورها إلى زميله أوسكار مينغيزا الذي أسكنها في الشباك معلنا تقليص تقدم ريال مدريد إلى 2-1.

وأجرى زيدان التبديل الثاني في صفوف ريال مدريد في الدقيقة 61، حيث أشرك ماركو أسينسيو بدلا من فالفيردي، كما دفع كومان باللاعب سيرجي روبرتو بدلا من سيرجيو بوسكيتس في الدقيقة 64.

وأنقذ أراخو مرمى برشلونة من محاولة خطيرة في الدقيقة 66، حيث أرسل مودريتش كرة طويلة إلى جونيور الذي انطلق في هجمة مرتدة سريعة حتى توغل إلى منطقة الجزاء وحاول تمرير عرضية إلى بنزيمة غير المراقب، لكن أراخو قطع التمريرة لينقذ المرمى.

وفي الدقيقة 72، أجرى زيدان 3 تبديلات دفعة واحدة، حيث أشرك إيسكو وماريانو دياز ومارسيلو وأخرج بنزيمة وفينيسيوس جونيور وتوني كروس، كما أشرك كومان اللاعب موريبا كوروما بدلا من أراخو.

وكاد أودريوزولا أن يضيف الهدف الثالث لريال مدريد من كرة مباغتة في الدقيقة 76، لكن الحارس تير شتيغن تصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة 84، سدد ألبا كرة خطيرة مرت أمام المرمى، وحاول البديل مارتن برايثوايت اللحاق بها، لكنه سقط في ظل مطاردة من جانب فيرلاند ميندي، وتوقف اللعب في ظل احتجاج لاعبي برشلونة ومطالبتهم بضربة جزاء، لكن الحكم أشار بمواصلة اللعب.

وفي الدقيقة 90، حصل كاسيميرو على البطاقة الحمراء وطرد بسبب الخشونة، ليكمل ريال مدريد الثواني المتبقية بـ10 لاعبين فقط، وسدد ميسي كرة خطيرة من الضربة الحرة، لكن كورتوا تصدى لها على مرتين.

وكاد مارسيلو أن يضيف الهدف الثالث لريال مدريد في الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة، لكن مينجيزا تدخل في اللحظة المناسبة وساعد الحارس تير شتيغن في الإمساك بالكرة، لتنتهي المباراة بفوز ريال مدريد 2-1.

وحقق ريال مدريد اليوم الانتصار السادس له على التوالي في كل المسابقات، كما قطع سلسلة من 6 انتصارات متتالية لبرشلونة في الدوري الإسباني.