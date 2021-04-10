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تحية رونالدينيو ورأس خنزير لفيغو.. شاهد أبرز المواقف الغريبة والطريفة في تاريخ الكلاسيكو

رونالدينيو يرد على تصفيق جماهير ريال مدريد له في ملعب سانتياغو بيرنابيو في لقطة نادرة بالكلاسيكو (رويترز)
رونالدينيو يرد على تصفيق جماهير ريال مدريد له في ملعب سانتياغو بيرنابيو في لقطة نادرة بالكلاسيكو (رويترز)
10/4/2021

دائما ما تحظى مباريات الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين بالكثير من المشاهد الغريبة أو الطريفة، التي تلفت الأنظار أكثر إلى واحدة من أهم مواجهات كرة القدم في العالم على مر التاريخ.

وتعد لحظة تصفيق جماهير نادي ريال مدريد في ملعب سانتياغو بيرنابيو للنجم البرازيلي رونالدينيو واحدة من أبرز اللحظات الغريبة في تاريخ الكلاسيكو، التي يصفق فيها مشجعو الملكي للاعب من فريق برشلونة يسجل في مرماهم، وذلك في نوفمبر/تشرين الأول عام 2005.

وفي لقطة تعد من الأغرب في تاريخ مواجهات الكلاسيكو، عندما قذف مشجعو برشلونة اللاعب البرتغالي لويس فيغو برأس خنزير، خلال اللقاء الذي جمع بين الفريقين في ملعب كامب نو عام 2002.

وجاء هذا التصرف من جماهير الفريق الكتالوني، تعبيرا عن خيبة أملهم بعد انتقال فيغو -أفضل لاعب في العالم حينها- من برشلونة إلى ريال مدريد، حيث وصفته بالخائن، وتوعدت بالانتقام منه عندما يحضر إلى معقل النادي "كامب نو".

ومن بين اللقطات المثيرة أيضا، لحظة دفع كريستيانو رونالدو لمدرب برشلونة جوسيب غوارديولا في يناير/كانون الثاني عام 2011، بعد محاولة أخذ رونالدو الكرة من خط التماس؛ إلا أن المدرب الإسباني أبعدها من أمامه ليدفعه البرتغالي بيده، ما أدى إلى دخول لاعبي كلا الفريقين في مشادات داخل المباراة.

ولا ينسى عشاق برشلونة عندما اصطف لاعبو البارسا في ممر شرفي لتحية نجوم ريال مدريد، في مايو/أيار عام 2008 بعد أن كان الملكي حاسما تتوجيه بلقب الليغا قبل الكلاسيكو.

ولم تكن هذه أولى الممرات الشرفية في الكلاسيكو؛ بل سبق ووقف ريال مدريد لبرشلونة على ملعب "سانتياغو بيرنابيو" في موسم 1991/1990 حينما حسم الأخير الدوري الإسباني قبل 4 جولات من النهاية.

 

المصدر : وكالة سند

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