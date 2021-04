تحية رونالدينيو ورأس خنزير لفيغو.. شاهد أبرز المواقف الغريبة والطريفة في تاريخ الكلاسيكو

دائما ما تحظى مباريات الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين بالكثير من المشاهد الغريبة أو الطريفة، التي تلفت الأنظار أكثر إلى واحدة من أهم مواجهات كرة القدم في العالم على مر التاريخ.

وتعد لحظة تصفيق جماهير نادي ريال مدريد في ملعب سانتياغو بيرنابيو للنجم البرازيلي رونالدينيو واحدة من أبرز اللحظات الغريبة في تاريخ الكلاسيكو، التي يصفق فيها مشجعو الملكي للاعب من فريق برشلونة يسجل في مرماهم، وذلك في نوفمبر/تشرين الأول عام 2005.

📅 ON THIS DAY | November 19, 2005 @10Ronaldinho scored twice in our 3-0 #ElClásico win at the Santiago Bernabéu — including this goal. So astonishing was Ronnie's performance that day, that he received a standing ovation from the Real Madrid fans.

وفي لقطة تعد من الأغرب في تاريخ مواجهات الكلاسيكو، عندما قذف مشجعو برشلونة اللاعب البرتغالي لويس فيغو برأس خنزير، خلال اللقاء الذي جمع بين الفريقين في ملعب كامب نو عام 2002.

On this day in 2002, Barcelona fans threw a 𝐩𝐢𝐠'𝐬 𝐡𝐞𝐚𝐝 at Luis Figo as he lined up a corner at the Camp Nou 🤯

He had left Barca for Clasico rivals Real Madrid two years earlier. pic.twitter.com/fmYB2cFqJj

— B/R Football (@brfootball) November 23, 2020