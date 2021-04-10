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باستفتاء للفيفا قبل الكلاسيكو.. رونالدو مع ريال مدريد أفضل من رونالدينيو مع برشلونة

رونالدو (يمين) ورونالدينيو قدما الكثير للريال وبرشلونة (وكالات)
رونالدو (يمين) ورونالدينيو قدما الكثير للريال وبرشلونة (وكالات)
10/4/2021

تفوق اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو على النجم البرازيلي السابق رونالدينيو في استفتاء نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لاختيار الأفضل بينهما عندما كانا لاعبَين لفريقي ريال مدريد وبرشلونة على التوالي، وذلك بالتزامن مع الكلاسيكو الإسباني اليوم السبت.

ونشر الحساب الرسمي للفيفا -على موقع تويتر أمس الجمعة- استفتاء يفاضل فيه بين رونالدو مع ريال مدريد في موسم 2013-2014، ورونالدينيو مع برشلونة بموسم 2005-2006، حيث يعتبر هذان الموسمان أفضل أداء لهما على المستوى الفردي وتحقيق الألقاب مع أنديتهما السابقة.

وخَيّر الفيفا جماهير كرة القدم حول العالم بسؤال عن أداء اللاعبَين، قائلا "من كان الأفضل؟"، وحصل رونالدو -لاعب يوفنتوس الإيطالي حاليا- على نسبة 53.8% من الأصوات، في حين حصل الساحر البرازيلي المعتزل على 46.2% من نسبة التصويت الذي شارك فيه ما يقرب من 29 ألفا و500 شخص.

وتفاعل على التصويت عدد من الجماهير الذين تحدثوا عن اختياراتهم وأسباب تفضيلهم لنجم على آخر، فمنهم من رأى أنه لا يمكن مقارنة أرقام رونالدينيو بأرقام رونالدو، في حين اعتبر آخرون أن موهبة البرازيلي تفوق البرتغالي بكثير.

 

 

المصدر : وكالة سند

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