باستفتاء للفيفا قبل الكلاسيكو.. رونالدو مع ريال مدريد أفضل من رونالدينيو مع برشلونة

تفوق اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو على النجم البرازيلي السابق رونالدينيو في استفتاء نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لاختيار الأفضل بينهما عندما كانا لاعبَين لفريقي ريال مدريد وبرشلونة على التوالي، وذلك بالتزامن مع الكلاسيكو الإسباني اليوم السبت.

ونشر الحساب الرسمي للفيفا -على موقع تويتر أمس الجمعة- استفتاء يفاضل فيه بين رونالدو مع ريال مدريد في موسم 2013-2014، ورونالدينيو مع برشلونة بموسم 2005-2006، حيث يعتبر هذان الموسمان أفضل أداء لهما على المستوى الفردي وتحقيق الألقاب مع أنديتهما السابقة.

وخَيّر الفيفا جماهير كرة القدم حول العالم بسؤال عن أداء اللاعبَين، قائلا "من كان الأفضل؟"، وحصل رونالدو -لاعب يوفنتوس الإيطالي حاليا- على نسبة 53.8% من الأصوات، في حين حصل الساحر البرازيلي المعتزل على 46.2% من نسبة التصويت الذي شارك فيه ما يقرب من 29 ألفا و500 شخص.

Dinho a legend but 13/14 Cristiano was a whole monster, it’s not even close https://t.co/lTamkVhT69 — Burp Reynolds (@geraldoJuner) April 10, 2021

وتفاعل على التصويت عدد من الجماهير الذين تحدثوا عن اختياراتهم وأسباب تفضيلهم لنجم على آخر، فمنهم من رأى أنه لا يمكن مقارنة أرقام رونالدينيو بأرقام رونالدو، في حين اعتبر آخرون أن موهبة البرازيلي تفوق البرتغالي بكثير.

CR7 will go down as the better player due to his hunger&consistency to be the best.

His goalscoring&big game input are insane. R10 was greater in terms of talent, was primarily a playmaker who could also score.The best in terms of technique 2 different players.

Both top 10🐐🐐 https://t.co/u4fvq7478k — Rassi (@Rassi101) April 10, 2021

Cristiano 2013/14 was on another level.. Terrified every opponent and wrecked havoc.. He set out to annihilate his opponents. 4 goals vs Atléti

3 goals vs Juve

2 goals vs Bayern

1 goal vs Dortmund

1 goal vs Barça 17 goals in the UCL (all time record in European Cup/UCL history) https://t.co/WGBQtHTZVo — Arjun Pradeep (@IndianRegista) April 10, 2021

I love Ronaldinho but CR is levels ahead of my icon 🙏🏻 https://t.co/vXQ6CbGcop — Kevin♏️ (@kdaviesLDS) April 9, 2021