الطريق مفتوح أمام بيريز.. انتخابات بلا مرشحين لرئاسة ريال مدريد

يستعد فلورنتينو بيريز للفوز بولاية جديدة في رئاسة نادي ريال مدريد بعد انسحاب المنافس الوحيد الذي أعلن في الأيام الماضية عزمه على خوض انتخابات الرئاسة.

وأعلن رجل الأعمال الشاب إنريكي ريكيلمي في بيان اليوم السبت أنه لن يخوض السباق الرئاسي لقيادة النادي الملكي، وذلك قبل يومين من نهاية آجال تقديم ملفات الترشح.

ونقلت صحيفة "أس" (AS) الإسبانية عن ريكيلمي (32 عاما) قوله إن موعد الدعوة لانعقاد الانتخابات الرئاسية في ريال مدريد، أنهى فرص ترشحه في هذه الدورة لأن الوقت غير كاف لإطلاق حملة وعرض مشروعه على أعضاء النادي.

وفتح باب الترشح في 3 أبريل/نيسان ويمتد حتى 12 من الشهر الحالي، وهي الفترة التي فاجأت ريكيلمي الذي كان يتوقع أن تتم العملية خلال الصيف المقبل.

وأكد ريكيلمي في بيانه أنه لا يتنازل عن حلم رئاسته لنادي ريال مدريد، وإنما يؤجله لفترة من الوقت، مشيرا إلى نيته الترشح للانتخابات الرئاسية التالية في 2025.

ولم يبد أي شخص نية لمنافسة فلورنتينو بيريز الذي يسعى لخلافة نفسه بالتزكية في غياب المنافسين، وهو السيناريو نفسه الذي حدث أثناء عودته للرئاسة في عام 2009. علما أنه قاد الفريق في فترة أولى بين 2000 و2006.