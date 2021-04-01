هل يستحق أوباميانغ الطرد أم الإنذار؟ ولماذا؟

سألنا قراءنا أمس الأربعاء عن القرار الصحيح في التدخل العنيف من بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم أرسنال ضد منافسه لاعب كريستال بالاس، والذي توضحه الصورة، ونجيب عن هذا السؤال في السطور التالية.

كان السؤال الذي نشرناه مع الصورة عبر حسابنا على فيسبوك: ما هو القرار الصحيح من وجهة نظركم؟

١- ركلة حرة مباشرة

٢- ركلة حرة مباشرة وإنذار

٣- ركلة حرة مباشرة وطرد

وقد وقعت هذه المخالفة في مباراة أرسنال مع كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الموسم الماضي، وكان قرار الحكم في البداية احتساب ركلة حرة مباشرة على أوباميانغ وإنذاره، لكن حكم الفيديو المساعد (فار) تدخل وأشار على الحكم بتغيير قراره بطرد مهاجم أرسنال.

الحكم يطرد أوباميانغ (يسار) الذي يعلم مدى خطورة تدخله العنيف (الفرنسية)

وكان تدخل الفار موفقا لأن تقدير الحكم للعبة بأنه تهور يستحق الإنذار كان غير صحيح، لأن أوباميانغ لعب بشكل عنيف على مفصل قدم منافسه وهو مكان ضعيف، معرضا إياه لإصابة خطيرة.

وتنص المادة 12 من قانون كرة القدم (الأخطاء وسوء السلوك) على أن التدخل العنيف يجب أن تكون عقوبته الطرد المباشر للاعب، لأنه يؤذي المنافس ويعرضه لإصابات خطيرة.

إذن، فالقرار الصحيح هو الثالث باحتساب ركلة حرة مباشرة وطرد أوباميانغ، وإذا وقعت هذه المخالفة داخل منطقة جزاء المخالف فيكون القرار احتساب ضربة جزاء والطرد أيضا.