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شاهد.. هدف من ركلة ركنية وآخر عالمي من خطأ كوميدي في تصفيات مونديال 2022

حليمي يسجل الهدف وخلفه الحارس الإسباني يحاول منعه (غيتي)
حليمي يسجل الهدف وخلفه الحارس الإسباني يحاول منعه (غيتي)
1/4/2021

حفلت مباريات تصفيات أوروبا لمونديال قطر 2022 بالعديد من الأهدف الجميلة والنادرة، ومنها هدف سُجل مباشرة من ركلة ركنية، وآخر نتيجة خطأ كوميدي غريب من حارس مرمى استغله أحد اللاعبين بتسجيل هدف عالمي.

وأحرز لاعب منتخب ليشتنشتاين يانيك فريك هدفا مميزا من ركلة ركنية سددها مباشرة باتجاه مرمى آيسلندا، في المواجهة التي جمعت المنتخبين أمس الأربعاء ضمن تصفيات المونديال.

ويعد هدف فريك الذي أحرزه في الدقيقة 79 من عمر اللقاء أول أهداف منتخب ليشتنشتاين في التصفيات الحالية، مقابل 10 أهداف دخلت في مرماه، بعد خوضه 3 مباريات حتى الآن.

ووصفت إحدى القنوات الرياضية التي نشرت لقطة الهدف على صفحتها عبر موقع تويتر بأنه "ربما يكون أجمل ما في هذا البلد الصغير على الإطلاق".

ورغم الهدف المميز للمهاجم الشاب فإن منتخب بلاده تلقى خسارة كبيرة على أرضه من ضيفه منتخب آيسلندا بنتيجة 4-1.

ويحتل ليشتنشتاين المركز السادس والأخير في مجموعته بلا نقاط، بعدما مُني بـ3 هزائم متتالية منذ بداية تصفيات كأس العالم.

هدف عالمي من خطأ كوميدي

أما الهدف الآخر فجاء نتيجة خطأ حارس مرمى منتخب إسبانيا أوناي سيمون، الذي أثار موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب خروجه من مرماه لتشتيت كرة خارج منطقة الجزاء بطريقة خاطئة تسببت في دخول هدف عالمي في مرماه من لاعب كوسوفو.

وسجل اللاعب بيسار حليمي هدف كوسوفو الوحيد في الدقيقة 70 مستغلا خطأ سيمون، الذي فقد الكرة، ليقطعها حليمي من بين أقدام الحارس المتقدم ويسددها ساقطة في الشباك من مسافة بعيدة، في المباراة التي انتهت بفوز إسبانيا 3-1.

وسخر مغردون من الحارس الإسباني، الذي تعامل بشكل كوميدي مع الكرة، مشيرين إلى أنها لقطة "مضحكة جدا"، في حين انتقد آخرون المدرب الإسباني أوناي إيمري الذي يشركه أساسيا على حساب حراس أفضل منه مثل ديفيد دي خيا أو روبرت سانشيز.

وفي المقابل، أشاد بعض النشطاء بجمال الهدف الذي أحرزه اللاعب حليمي، مبدين إعجابهم بدقة تسديدته أمام حارس ودفاع المنتخب الإسباني، الذين وقفوا يتفرجون على الكرة وهي تتهادى إلى الشباك من دون القدرة على فعل شيء لها.

 

المصدر : وكالة سند

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