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أتلتيكو وريال مدريد وبرشلونة في أشرس صراع على لقب الليغا منذ سنوات.. فمن يحسمه؟

ريال مدريد وبرشلونة يترقبان سقوط أتلتيكو مدريد (رويترز)
ريال مدريد وبرشلونة يترقبان سقوط أتلتيكو مدريد (رويترز)
1/4/2021

اعتاد برشلونة وريال مدريد على مدى السنوات الصراع بينهما على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، والوصول أحيانا إلى أكثر من 95 نقطة، مقابل تنافس الآخرين على المركز الثالث.

لكن هذا الموسم وقبل 10 جولات من النهاية، يتصدر أتلتيكو مدريد المسابقة في عام يبدو فيه أن الوصول إلى 85 نقطة سيكون كافيا لحصد اللقب.

ويبدو هذا أشرس صراع على اللقب منذ سنوات، حيث تفصل 6 نقاط فقط بين المركز الأول والمركز الثالث، ويتمسك ثلاثي القمة بأحلامهم في إحراز لقب الدوري.

ويلعب أتلتيكو في ضيافة إشبيلية رابع الترتيب يوم الأحد، في مباراة تبدو من الناحية النظرية من أصعب المباريات المتبقية.

وقال كوكي قائد أتلتيكو "كل شخص يدرك أن هذه المرحلة الحاسمة في الفوز بلقب الدوري. لا يمكن التفكير في الأمر إذا كنا مرشحين أو لا، لكن ربما يقول الناس ذلك بسبب رصيد النقاط. برشلونة ومدريد هما الأفضل في العالم، وهما سيقاتلان حتى النهاية كما نفعل نحن أيضا".

وأضاف "إذا لم نحرز لقب الدوري فسنشعر جميعا بالألم. لقد بذلنا مجهودا كبيرا هذا الموسم وتعرّضنا لغيابات بسبب كوفيد والإصابات، وربما ذلك يؤثر علينا بعض الشيء الآن".

وسيخضع المهاجم جواو فيلكس والجناح يانيك كاراسكو لاختبار لياقة، لتحديد إمكانية مشاركتهما في مواجهة إشبيلية بعد إصابتهما مع منتخبي البرتغال وبلجيكا (على الترتيب).

وسينتظر برشلونة -الذي يحتل المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن أتلتيكو- أي تعثر، ويحاول تقليص الفارق عندما يستضيف ريال بلد الوليد يوم الاثنين.

ويمرّ فريق المدرب رونالد كومان بحالة رائعة، ولم يخسر في الدوري منذ ديسمبر/كانون الأول، وقد فاز 15 مرة في آخر 18 مباراة.

وسيلعب ريال مدريد -الذي يتأخر بـ6 نقاط عن القمة- مع إيبار القابع في منطقة الهبوط، يوم السبت، وقبل أن يخوض مواجهة صعبة الأسبوع المقبل مع ليفربول في ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.

المصدر : رويترز

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