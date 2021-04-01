بعد رفع لافتة ضخمة له وسط برشلونة.. راموس يغيب عن الكلاسيكو

اشتهر سيرجيو راموس بمساعدة ريال مدريد في الحفاظ على نظافة شباكه لكن قائد الفريق بطل الدوري الإسباني لكرة القدم سجل هدفا بالخطأ في مرماه في كتالونيا اليوم الخميس.

ورُفعت لافتة ضخمة بوسط برشلونة معقل الغريم اللدود لريال تتضمن إعلانا للموسم الثاني من السلسلة الوثائقية المصورة "أسطورة سيرجيو راموس" بتطبيق أمازون برايم وتحمل رسالة مكتوبة باللغة الكتالونية.

وبدا أن هذا التصرف يمثل ردا على رئيس برشلونة جوان لابورتا الذي وضع لافتة عملاقة بالقرب من ملعب سانتياغو برنابيو الخاص بريال مدريد خلال حملته الانتخابية قبل وقت قريب وتضمنت رسالة تقول "أتطلع لرؤيتكم مجددا".

وأراد إعلان راموس أن يحمل رسالة مشابهة "أتطلع لأن تشاهدوني مجددا" لكنها احتوت على خطأ نحوي.

ورغم أنه يمكن فهم الرسالة بوضوح، فإن تكوين الجملة لم يكن دقيقا ما دفع الكتالونيين للسخرية وتسليط الضوء على الخطأ عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وربما كانت اللافتة نذير شؤم لراموس بعد الإعلان في وقت لاحق عن استبعاده من مباراة القمة ضد برشلونة الأسبوع المقبل بسبب إصابة بربلة الساق.