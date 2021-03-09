طلب إعفاءه من المهمة.. لوف يترك تدريب منتخب ألمانيا عقب أمم أوروبا الصيف المقبل

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن يواخيم لوف سيرحل عن منصب المدير الفني للمنتخب الألماني عقب كأس الأمم الأوروبية المقررة في الصيف المقبل.

وذكر الاتحاد -في بيان- أن لوف طلب إعفاءه من استكمال مدة عقده الذي كان من المفترض أن يستمر حتى كأس العالم 2022، بعد البطولة الأوروبية المقررة بين 11 يونيو/حزيران و11 يوليو/تموز المقبلين.

وتولى لوف تدريب المنتخب الألماني عام 2006، وقاد الفريق إلى التتويج بكأس العالم 2014 في البرازيل، لكنه واجه انتقادات بعد تراجع نتائج المنتخب في الآونة الأخيرة.

وقال لوف في تصريحات نشرت بالبيان "أتخذ هذه الخطوة بوعي شديد، وأنا ممتلئ بفخر وامتنان هائلين، وفي الوقت نفسه سأظل متحمسا جدا إزاء البطولة الأوروبية المقبلة".

وأضاف "تمكنت من العمل مع أفضل لاعبي كرة القدم في بلادنا طوال 17 عاما، ودعمتهم في رحلة تطورهم. حققت إنجازات هائلة معهم كما مررنا بهزائم مؤلمة، لكن الأهم هو أننا مررنا معا بكثير من اللحظات الرائعة والساحرة، وليس فقط التتويج بكأس العالم 2014 في البرازيل".