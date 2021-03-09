شاهد.. لاعب مصري ابتلع لسانه فمات

غضب كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد وفاة اللاعب المصري عبدالرحمن عاطف إثر ابتلاع لسانه خلال مباراة في دوري الدرجة الثالثة بمصر، ووجهت اتهامات لوزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة القدم لسوء الخدمات الطبية في دوريات الدرجات الدنيا.

ونعت وزارة الرياضة، لاعب فريق مركز شباب القنايات الشهير بعبده عاطف الذي توفي بعد سقوطه على أرضية ملعب المباراة بشكل مفاجئ أثناء مشاركته ضد نادي الرواد، في حين هرع الفريق الطبي لمحاولة إسعافه، لكن محاولاتهم لإنقاذه فشلت.

وتداول نشطاء مصريون مقطع فيديو للحظات الأخيرة من محاولات إنقاذ اللاعب الشاب (23 عاما) قبل وفاته، محملين اتحاد الكرة المصري المسؤولية لعدم توفيره سيارات إسعاف أو خدمات طبية لدوريات الدرجات الدنيا في مصر.

وعلّق الإعلامي المصري عبدالناصر زيدان على الفيديو المتداول قائلا "هذا الفيديو لا تراه إلا في ملاعبنا، وهذا المشهد يقيل وزيرا، وينسف أي اتحاد كرة في العالم"، مضيفا "متى يحاسب المقصر فيك يا محروسة؟" (يقصد مصر).

أما الإعلامي الرياضي عمر صبحي فانتقد سوء الخدمات الطبية في الدوريات المصرية قائلا: "كارثة أخرى في الدوري المصري للدرجة الثالثة، قلنا إن مسابقات اتحاد الكرة لا يوجد بها الحد الأدنى من الأمان والحفاظ على اللاعبين".

ووقعت في يناير/كانون الثاني الماضي حالة وفاة مشابهة للاعب فريق السكة الحديد المصري محمد هاني الكوري، الذي توفي بعد ابتلاع لسانه عقب تعرضه لإغماء وعدم وجود سيارة إسعاف لإنقاذه، ما تسبب بانتقادات حادة لاتحاد الكرة ووزارة الرياضة المصرية.

كارثة أخرى في الدوري المصري للدرجة الثالثة

وفاة لاعب فريق القنايات عبده عاطف بعد تعرضه لبلع لسانه

يا جماعة قولنا مسابقات اتحاد الكرة مفيهاش الحد الادنى من الأمان والحفاظ على اللاعبين

يعني بالتأكيد فريق زي القنايات دا لا يمتلك طبيب معالج يدرك التصرف الصحيح في الحالات المشابهة pic.twitter.com/61hwzd1zGc — Omar Sobhy 🇪🇬 (@OSobhY) March 8, 2021

الجانب المظلم من كره القدم .وفاة لاعب فريق مركز شباب القنايات عبده عاطف أثناء مباراة الفريق مع نادي الرواد بالعاشر من رمضان بعد بلع لسانه.. اللهم اغفر له وارحمه ◼️🤲 pic.twitter.com/gYaRPecBUF — Sherif Abd Elfadil (@sherifabdlfadil) March 8, 2021

وفاه لاعب فريق مركز شباب القنايات (عبده عاطف) أثناء مباراة مع نادي الرواد بالعاشر من رمضان بعد بلع لسانه اليوم.

المصدر :- صفحه صحافه العاشر من رمضان

البقاء لله إنا لله وإنا إليه راجعون 👆

أين اتحاد الكرة؟!

أين وزير الشباب؟! — Amr emad 1981⚖️🇦🇹 (@3omda81) March 8, 2021

وفاة عبده عاطف لاعب فريق القنايات الذي يشارك في دوري الدرجة الرابعة أثناء مباراة فريقه ضد الرواد بالعاشر من رمضان بعد بلع لسانه. اتحاد الكورة يتحمل المسؤولية لانهم لايوفرون عربيات اسعاف او خدمات طبية نسال الله أن يتقبله بالمغفرة والرحمة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان " 🙏🤲 pic.twitter.com/Pk2sXuMD8j — حلمى زامورا (@mrmo190) March 8, 2021

#لجنة_العار_دلاديل_وزير_الخراب

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إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى منذ قليل اللاعب " عبده عاطف " لاعب نادي القنايات في دوري الدرجة الرابعة أثناء مباراة الفريق مع نادي الرواد بعد بلع لسانه.

ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب.

الفساد في كل مكان..حسبي الله ونعم الوكيل فيهم pic.twitter.com/VgBAW8ZjmF — Magdy Al-Ferjani (@mag909048) March 8, 2021

إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى منذ قليل اللاعب(عبده عاطف) لاعب نادي القنايات لدوري الدرجة الرابعة أثناء مباراة الفريق مع نادي الرواد بعد بلع لسانه نسأل الله تعالي ان يغفر له ويرحمه ويلهم ذويه الصبر والسلوان🙏 pic.twitter.com/CoBlfRTpBI — Basant Ameen (@BasantAmen) March 8, 2021

عبده عاطف

لاعب فريق القنايات ..درجة ثالثة

توفى امس فى المباراة بعد بلع لسانه

رحمه الله تعالى والهم اهله الصبر الجميل pic.twitter.com/jGsG9HUJlJ — Basem Basiouny (@BasiounyBasem) March 9, 2021