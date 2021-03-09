البث الحي
كرة قدم

شاهد.. لاعب مصري ابتلع لسانه فمات

عبده عاطف لاعب فريق مركز شباب القنايات في دوري الدرجة الثالثة المصري (مواقع التواصل)
عبده عاطف لاعب فريق مركز شباب القنايات في دوري الدرجة الثالثة المصري (مواقع التواصل)
9/3/2021

غضب كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد وفاة اللاعب المصري عبدالرحمن عاطف إثر ابتلاع لسانه خلال مباراة في دوري الدرجة الثالثة بمصر، ووجهت اتهامات لوزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة القدم لسوء الخدمات الطبية في دوريات الدرجات الدنيا.

ونعت وزارة الرياضة، لاعب فريق مركز شباب القنايات الشهير بعبده عاطف الذي توفي بعد سقوطه على أرضية ملعب المباراة بشكل مفاجئ أثناء مشاركته ضد نادي الرواد، في حين هرع الفريق الطبي لمحاولة إسعافه، لكن محاولاتهم لإنقاذه فشلت.

وتداول نشطاء مصريون مقطع فيديو للحظات الأخيرة من محاولات إنقاذ اللاعب الشاب (23 عاما) قبل وفاته، محملين اتحاد الكرة المصري المسؤولية لعدم توفيره سيارات إسعاف أو خدمات طبية لدوريات الدرجات الدنيا في مصر.

وعلّق الإعلامي المصري عبدالناصر زيدان على الفيديو المتداول قائلا "هذا الفيديو لا تراه إلا في ملاعبنا، وهذا المشهد يقيل وزيرا، وينسف أي اتحاد كرة في العالم"، مضيفا "متى يحاسب المقصر فيك يا محروسة؟" (يقصد مصر).

أما الإعلامي الرياضي عمر صبحي فانتقد سوء الخدمات الطبية في الدوريات المصرية قائلا: "كارثة أخرى في الدوري المصري للدرجة الثالثة، قلنا إن مسابقات اتحاد الكرة لا يوجد بها الحد الأدنى من الأمان والحفاظ على اللاعبين".

ووقعت في يناير/كانون الثاني الماضي حالة وفاة مشابهة للاعب فريق السكة الحديد المصري محمد هاني الكوري، الذي توفي بعد ابتلاع لسانه عقب تعرضه لإغماء وعدم وجود سيارة إسعاف لإنقاذه، ما تسبب بانتقادات حادة لاتحاد الكرة ووزارة الرياضة المصرية.

 

 

 

 

 

المصدر : وكالة سند

حول هذه القصة

لاعب ينقذ حارس مرمى الخصم من الموت

رغم حدة المنافسة الكروية فإن الإنسانية تبقى حاضرة في اللاعبين، وقد تجلت في أجمل صورها قبل أيام عندما أقدم لاعب في الدوري التشيكي على إنقاذ حارس مرمى خصمه من الموت.

المزيد من كرة قدم

بالفيديو- مرت كرة الهدف الحاسم بين قدميه.. هل يتحمل رونالدو مسؤولية إقصاء يوفنتوس؟

لاعبو حائط الصد أداروا ظهورهم وقفزوا دون معرفة اتجاه الكرة (مواقع التواصل)

شاهد-ما لم تلتقطه الكاميرات.. استفزاز متبادل بين هالاند والحارس المغربي بون

هالاند يحتفل بتسجيله ركلة الجزاء أمام بونو (الأوروبية)

"الملك" بيليه.. اسم ملعب "ماراكانا" الجديد

بيليه سجل هدفه رقم ألف على ملعب الماراكانا (مواقع التواصل)

شاهد- "عصر هالاند".. الأرقام القياسية تتهاوى أمام النجم النرويجي

هالاند سجل ثنائية في مرمى إشبيلية (غيتي)
الأكثر قراءة

أخيرا خرج عن صمته.. قصر باكنغهام يرد على التصريحات النارية للأمير هاري وزوجته ميغان

الضغوط اشتدت على العائلة الملكية البريطانية لحملها على الرد على اتهامات العنصرية من قبل الأمير هاري وزوجته ميغان (مواقع التواصل)

9 مارس 1974.. نهاية قصة ضابط ياباني رفض الاستسلام وتصديق انتهاء الحرب العالمية الثانية

أونودا لم يصدّق أن الإمبراطور يمكن أن يخسر الحرب (غيتي)

تايمز: دعوات في مستعمرات سابقة لإنهاء التبعية لملكة بريطانيا بعد مقابلة هاري وميغان

ردود فعل الصحافة البريطانية على مقابلة هاري وميغان مع أوبرا وينفري التي أثارت أزمة ملكية (الأناضول)

6 مزايا لا يعرفها الكثيرون موجودة على متصفح كروم

متصفح غوغل حصل على ميزات جديدة مؤخرا أبرزها تجميع علامات التبويب (الأناضول)