يشبه أهداف بيكهام وروني ويستحق جائزة بوشكاش.. شاهد هدفا خارقا من 60 مترا في إسبانيا

سجل لارجي زامازاني لاعب نادي ألميريا "ب" هدفا صاروخيا من على حدود قوس المنتصف بمنتصف ملعبه، فاز به فريقه على سيوداد دي توري دون خيمينو أول أمس الأحد، في دوري الدرجة الثالثة الإسباني لكرة القدم.

واستلم اللاعب البلجيكي الشاب الكرة من مسافة بعيدة عن مرمى المنافس والنتيجة التعادل السلبي، ولمح حارس دون خيمينو بعيدا عن مرماه ليرسل كرة صاروخية ساقطة من فوقه سكنت الشباك في الدقيقة 77.

ونشر نادي ألميريا، على حسابه الرسمي بموقع تويتر، الهدف الرائع مشيرا إلى أنه يستحق جائزة بوشكاش لأجمل هدف في الموسم.

وأجمع مغردون على جمال الهدف ووصفوه بالعالمي، واتفق آخرون مع النادي الإسباني بأنه يستحق جائزة بوشكاش، وقد شبهه أحد المغردين بأهداف اللاعبين الإنجليزيين السابقين ديفيد بيكهام وواين روني التي أحرزاها من قبل منتصف الملعب خلال مسيرتهما الكروية.

What A strike Ramazani. Learned from the best Wazza https://t.co/gmmvdugRGI

Always great to see the @ManUtd bloodline on a wonderful display 👍🏼

This looks a lot like a @WayneRooney & #DavidBeckham skills on display, but just in the wrong shirt!

Congratulations 🎊 @LRamazani88 👏🏻 https://t.co/fVLiv0Pz9Z

