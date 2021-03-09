تألق بيل مع توتنهام.. ريال مدريد السعيد أكثر المستفيدين

في كل مرة يسجل الويلزي غاريث بيل هدفا أو يصنع آخر مع فريقه توتنهام تخيم السعادة على فريق ريال مدريد، لأنه يعتقد أن تألق بيل يزيد فرص إبقائه معارا موسما آخر ودفع "السبيرز" جزءا من راتبه في العام الأخير من عقده مع "الملكي".

ويسود الغموض مستقبل الدولي الويلزي في "البرنابيو"، خاصة أن اللاعب لا يريد العودة أصلا للعب تحت إدارة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، ولهذا يتطلع الريال إلى تحقيق أفضل سيناريو للطرفين، وهو انتقال بيل إلى توتنهام الموسم المقبل من دون مقابل، حتى يرتاح من راتبه الكبير عاما كاملا، حيث يبلغ نحو 700 ألف يورو أسبوعيا.

أما ثاني أفضل سيناريو فهو بقاء بيل عاما إضافيا مع توتنهام، ودفع نصف راتبه كما يفعل هذا الموسم، وأسوأ السيناريوهات هو عودته للريال المجبر على دفع راتبه كاملا.

ورفض بيل اقتطاع 10% من راتبه، التي وافق أفراد الفريق على اقتطاعها، ولكنه في المقابل تبرع بنحو 600 ألف يورو لمستشفى ويلز الجامعي، ومثلها لمستشفى في مدريد للمساهمة في مكافحة تفشي فيروس كورونا.

ويجد "الميرينغي" نفسه في وضع لا يُحسد عليه في حال لم يوافق اللاعبون على اقتطاع 10% من رواتبهم للموسم الثاني على التوالي، وستصل خسائره إلى نحو 90 مليون يورو بسبب إقامة المباريات خلف أبواب مغلقة.

ويبدو أن المفاوضات بين الإدارة واللاعبين تسير بشكل جيد، إذ وافق عدد كبير منهم على الاقتطاع، وتبقى مجموعة صغيرة يتم التفاوض معها فرديا، ولهذا فإن التخلص من راتب بيل الكبير يعد أولوية بالنسبة للإدارة، التي لا تريد تكرار سيناريو الموسم الماضي وعدم إجراء أي صفقة لأول مرة منذ 40 عاما.

ومن الواضح أن "الجرة كُسرت" بين بيل وزيدان ولا مجال للعودة، وتتحدث صحف إسبانية عن أن الخلاف بين الرجلين له علاقة بطريقة إراحة اللاعبين وتعافيهم من الإصابة؛ فزيدان يريد من بيل أن يتعافى من المباريات بجلسات تدريبية خفيفة، وبيل يريد التدريب المكثف في النادي.

وكان بيل يعتقد أنه بعد الألقاب الكثيرة التي حققها مع النادي -بينها 4 ألقاب في دوري الأبطال- يستحق أن يختار الأفضل له ولجسمه وكيفية استعادة عافيته، غير أن زيدان كان يعتبر المسألة "تصرفا فرديا".

فبيل (31 عاما) استعاد في المباريات الأخيرة مستواه وثقة مدربه جوزيه مورينيو، الذي أشاد به وبجودته الكروية، وسجل 5 أهداف وصنع أخرى في 11 مباراة مع توتنهام في البريميرليغ، وبات أساسيا في المباريات الأخيرة.