ترشيح 7 مدربين.. تعرف على خليفة لوف في تدريب المنتخب الألماني

يبحث الاتحاد الألماني لكرة القدم عن مدرب جديد لتدريب المنتخب الأول، للمرة الأولى منذ 15 عاما، وذلك بعدما أعلن يواخيم لوف رحيله عن منصبه بعد بطولة أمم أوروبا المقررة العام الجاري.

وسيكون الوقت مضغوطا أمام المنتخب الألماني، بعد بطولة أمم أوروبا التي تقام الصيف المقبل، لا سيما أنه سيتبقى عام ونصف العام فقط حتى بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وهناك العديد من المدربين المرشحين لتدريب المنتخب؛ لكن يرجح أن يكون هناك مدربان فقط هما المرشحان الأبرز في قائمة الاتحاد الألماني، وهما يورغن كلوب ورالف رانجنيك.

1- يورغن كلوب (53 عاما)

المدرب السابق لفريق بوروسيا دورتموند وماينز، ويقود ليفربول منذ عام 2015 واستطاع أن يعيده لسابق أمجاده.

وتحت قيادة كلوب فاز ليفربول بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز، للمرة الأولى في آخر 30 عاما.

ومع دورتموند، فاز كلوب بلقب الدوري الألماني (بوندسليغا) في 2011، وحقق الثنائية المحلية في 2012، ووصل لنهائي دوري أبطال أوروبا في 2013.

الطريقة المثيرة والعاطفية التي يتبعها كلوب يستقبلها اللاعبون والجماهير والمسؤولون بشكل جيد، ويمكن أن يحدِث تغييرا في الصورة بالاتحاد الألماني.

وفي ظل الأزمة التي يعاني منها ليفربول، تمت مناقشة رحيل مبكر للمدرب الألماني بعد فترة طويلة في إنجلترا؛ لكن كلوب استبعد نفسه سريعا من تولي تدريب المنتخب الألماني اليوم الثلاثاء، قائلا "بالفعل لدي وظيفة، عقد مدته 3 سنوات مع ليفربول".

هل ستكون متاح لتولي تدريب المنتخب الالماني هذا الصيف ؟ يورغن كلوب : لا pic.twitter.com/Lq7ka6Jdwq — Transfer Market 🗞️ (@marketransfer) March 9, 2021

ولكن تصريحه لا يمنع قبوله بالمهمة التي طالما حلم بها، وقال في تصريحات سابقة إنه يتمنى تدريب المنتخب الألماني يوما ما، خاصة في ظل التكهنات القائمة التي ترجح تخلي ليفربول عنه بنهاية الموسم الكارثي الحالي، وقد يكون التتويج بدوري أبطال أوروبا هو المنقذ له من مقصلة الإقالة بعد الفشل المحلي الذريع.

2- رالف رانجنيك (62 عاما)

على عكس كلوب، سيكون "بروفيسور كرة القدم" متاحا. وقال مدرب لايبزغ السابق لشبكة "سكاي" (SKY) منتصف الشهر الماضي "من وجهة نظر لغوية بحتة، فقط ألمانيا وإنجلترا سيكونان موضع التساؤل. سيكون هذا هو الخيار الأوضح للموسم الجديد".

انتقاله لفريق ميلان في إيطاليا، ومؤخرا لتشلسي في إنجلترا لم يحدث، ودائما ما أعرب رانجنيك عن أن الدوري الإنجليزي هو الوجهة التي يرغب بها، ولكن ماذا لو استدعاه الاتحاد الألماني؟ ويعتبر المدرب السابق لفريقي شالكه وهوفنهايم شديد الدقة وخبيرا تكتيكيا.

في لايبزغ، كان المسؤول الوحيد عن كل الأشياء الرياضية؛ لكن سيكون هذا مختلفا في المنتخب الأماني مع أوليفر بيرهوف، وسيكون مثار تساؤل أيضا ما إذا كان رانجنيك خيارا طويل الأمد أم لا.

3- هانسي فليك (56 عاما)

أصبح فليك، المدرب الناجح مع بايرن ميونخ، بطلا للعالم في 2014 عندما كان يعمل كمساعد للوف.

ومع بايرن ميونخ، حيث بدأ فليك مسيرته في النادي كمساعد لنيكو كوفاتش في 2019، فاز بـ6 ألقاب في أقل من عام.

وأدت ملاحظة متهورة من بيرهوف مدير الاتحاد الألماني أنه سيكون "مجنونا" لو استبعد فليك من تدريب المنتخب الألماني إلى عدم انسجام بين بايرن والاتحاد مع بداية العام.

وأكد فليك أنه يشعر براحة كبيرة في ميونخ، وأشار إلى أن عقده مستمر مع النادي حتى 2023، واستبعد فليك، الذي عمل مديرا رياضيا في الاتحاد الألماني بعد انتهاء عمله مساعدا للمدرب، التكهنات التي زعمت وجود توتر في العلاقة بينه وبين حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن.

بالطبع كل هذا كان قبل أن يعلن لوف علانية رحيله عن المنتخب عقب بطولة أمم أوروبا.

4- ستيفان كونتز (58 عاما)

توج بلقب بطل أوروبا مع المنتخب الألماني كلاعب في 1996، ويتولى كونتز حاليا تدريب المنتخب الألماني تحت 21 عاما.

في 2017، قاد منتخب الشباب للفوز بلقب بطولة أمم أوروبا في بولندا، وستقام مباريات بطولة أمم أوروبا تحت 21 عاما على فترتين في الربيع والصيف المقبلين.

يقال إن كونتز لديه علاقات قوية مع اللاعبين الصغار على وجه التحديد، كما أنه محل احترام بسبب خبرته الكبيرة التي اكتسبها من مسيرته الخاصة.

تجاربه مع الأندية كانت أقل نجاحا، وبصفته رئيسا لمجلس إدارة ناديه السابق كايزرسلاوترن واجه عدة أزمات.

مؤخرا، انتقد كونتز بشدة جهود تطوير الشباب في كرة القدم الألمانية.

5- ماركوس سورج (55 عاما)

ترقية المساعد الحالي ستكون الطريقة الكلاسيكية التي اعتاد عليها الاتحاد الألماني، حيث حل لوف بديلا للمدرب السابق يورغن كلينسمان كمدير فني في 2006.

ويعلم سورج الفريق؛ لكنه بالكاد جذب انتباه عامة الناس، حيث عمل لفترة قصيرة مدربا لفريق فرايبورغ، وفاز بلقب بطولة أمم أوروبا تحت 19 عاما مع المنتخب الألماني في 2014، وقبل بطولة أمم أوروبا 2016 في فرنسا، تمت ترقيته ليدخل في الجهاز الفني المعاون للوف.

6- جوليان ناغلسمان (33 عاما)

قال ناغلسمان مدرب فريق لايبزغ اليوم، الثلاثاء، إن العمل في الاتحاد الألماني لكرة القدم غير وارد بالنسبة له في هذه اللحظة.

وناغلسمان، كان أصغر مدرب في الدوري الألماني عندما بدأ تدريب هوفنهايم، وسيكون مرشحا عندما يتنحى خليفة لوف في وقت ما.

7- توماس توخيل (47 عاما)

تولى توخيل، الذي خسر نهائي دوري أبطال أوروبا مع فريق باريس سان جيرمان في الصيف الماضي أمام بايرن ميونخ، تدريب تشلسي مؤخرا.

وقيل إنه واجه مشاكل شخصية مع المسؤولين في دورتموند خلال الفترة التي قضاها في النادي؛ لكنه يعد أحد أفضل المدربين في أوروبا.

وأكد توخيل ذلك من خلال تحويله أداء ونتائج تشلسي 180 درجة، حيث لم يتعرض لأي هزيمة منذ توليه خلفا لفرانك لامباراد قبل عدة أسابيع؛ بل قفز بالفريق من المركز الثامن إلى المربع الذهبي بجدارة.