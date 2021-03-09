البث الحي
كرة قدم

الرياح يجب أن تجري دائما كما يريد.. هجوم مضاد من أتلتيكو على الريال

سواريز (يسار) لمّح إلى أن الريال استفاد من قرارات تحكيمية نهاية الموسم الماضي (غيتي)
سواريز (يسار) لمّح إلى أن الريال استفاد من قرارات تحكيمية نهاية الموسم الماضي (غيتي)
9/3/2021

منذ أول أمس الأحد، والجدل لم ينته حول لمسة يد الإسباني فيلبي مدافع أتلتيكو مدريد والتي لم يحتسبها حكم "الديربي" ركلة جزاء لريال مدريد.

وبعدما كان الحديث من خبراء ومحللين وجماهير وأحد مديري الملكي، دخل "الأتلتي" رسميا على خط النقاش والجدال.

وأول من تحدث -رسميا- عن هذه الحالة كان إيميليو بوتراغينيو مدير العلاقات المؤسسية في الريال، الذي انتقد قرار الحكم التمسك برأيه وعدم تغييره بعد استدعائه من قبل حكم "الفار" وإعادة اللقطة أكثر من مرة ومشاهدتها عبر الشاشة، ورأي بوتراغينيو كان يعبر عن آراء جماهير "الميرينغي".

غير أن أتلتيكو يؤيد قرار الحكم أليخاندرو هيرنانديز ويعتقد أنه صحيح، وأن فيلبي لمس الكرة بيده بطريقة عفوية، ولهذا شن هجوما مضادا على الريال.

وغرد على حسابه الرسمي في تويتر، أمس الاثنين، "ينتقدون حتى القرارات الصحيحة، اعتاد البعض أن تكون الريح لمصلحتهم دائما".

وتعكس هذه التغريدة استياء لاعبي أتلتيكو، وخاصة أن بعضهم خلال المباراة دخل في نقاشات مع لاعبي الريال.

فالأورغوياني لويس سواريز مهاجم "الروخيبلانكوس" جادل لوكاس فاسكيز ظهير الريال ولمّح لعدة قرارات تحكيمية صبت في مصلحة الريال نهاية الموسم خلال فترة ما بعد الإغلاق والتي حقق فيها "لوس بلانكوس" سلسلة من الانتصارات أدت لخطفه لقب الليغا.

المصدر : الصحافة الإسبانية

حول هذه القصة

بالفيديو.. ماذا تقولون "للحكومة"؟ ريال مدريد يسأل جماهيره بعد تألق بنزيمة بديربي العاصمة

وجّه نادي ريال مدريد الإسباني تساؤلا إلى جماهيره بعد إنقاذ المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة الفريق من الهزيمة في ديربي العاصمة أمام أتلتيكو مدريد، أمس الأحد، بإحرازه هدف التعادل في الوقت القاتل للمباراة.

بالفيديو.. بنزيمة ينقذ ريال مدريد من هزيمة محققة أمام أتلتيكو وسواريز يلاحق ميسي

أنقذ النجم الفرنسي كريم بنزيمة فريقه ريال مدريد من خسارة محققة في ديربي العاصمة الإسبانية، بعدما قاد الفريق الملكي لتعادل قاتل مع مضيفه أتلتيكو مدريد 1-1 اليوم الأحد في قمة مباريات الجولة 26 لليغا.

المزيد من كرة قدم

ثقة وشجاعة وصلابة دفاعية.. سحر توخيل الألماني على تشلسي

توخيل (يسار): هذا مستوى مميز من الدفاع في الوقت الحالي من المجموعة (غيتي)

يسير وحيدا.. هكذا تحول ليفربول من وحش كاسر لفريق متواضع

ليفربول هو الفريق الوحيد في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى الذي لم يحقق أي نقطة على أرضه في آخر 6 مباريات (غيتي)

إنتر يهزم أتلانتا ويبتعد في الصدارة بـ6 نقاط عن ميلان و10 عن يوفنتوس

إنتر ميلان يحقق فوزا صعبا وثمينا على أتلانتا (غيتي)

رونالدو "المنتعش" يتأهب لقيادة يوفنتوس أمام بورتو بدوري أبطال أوروبا

يحلم رونالدو بالتتويج بدوري أبطال أوروبا مع يوفنتوس (رويترز)
الأكثر قراءة

التزم الصمت حتى الآن.. زلزال في قصر باكنغهام بعد حديث ميغان عن العنصرية داخل الأسرة الملكية

الأميرة ميغان والأمير هاري أثناء حضورهما فعالية سابقة في لندن (رويترز)

ليس حوتا ولا قرشا.. مخلوق بحري ضخم رمته الأمواج على شواطئ إنجلترا

من الصعب للغاية معرفة هوية هذا المخلوق على وجه اليقين لأنه متحلل للغاية (مواقع التواصل)

270 فقيهة بمكة و54 شيخة للإمام ابن حجر تجادلن مع كبار العلماء وخطبن على المنابر.. المجد العلمي للمرأة بالحضارة الإسلامية

ألمح لحرب كادت تندلع قبل عام.. قائد القيادة الوسطى يؤكد تقديم دعم أميركي للسعودية في التصدي للهجمات الأخيرة

الجنرال ماكينزي (يمين) يطلع خلال زيارة سابقة للرياض على بقايا صواريخ وأسلحة استخدمت في مهاجمة المملكة (رويترز)