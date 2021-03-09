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إنتر يهزم أتلانتا ويبتعد في الصدارة بـ6 نقاط عن ميلان و10 عن يوفنتوس

إنتر ميلان يحقق فوزا صعبا وثمينا على أتلانتا (غيتي)
إنتر ميلان يحقق فوزا صعبا وثمينا على أتلانتا (غيتي)
8/3/2021-|آخر تحديث: 9/3/202101:17 AM (مكة المكرمة)

هز المدافع ميلان شكرينيار الشباك في الشوط الثاني ليمنح إنتر الفوز 1-صفر على ضيفه أتلانتا مساء الاثنين، ويستعيد فريق المدرب أنطونيو كونتي صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بفارق 6 نقاط.

وبدا إنتر متوترا في الشوط الأول وأنقذ حارسه سمير هاندانوفيتش كرة من دوفان زاباتا مهاجم أتلانتا.

وبعد 9 دقائق من الاستراحة استغل شكرينيار كرة داخل منطقة الجزاء ليضعها في المرمى بعد ركلة ركنية، ولجأ إنتر للدفاع للحفاظ على انتصاره في الدقائق الأخيرة.

وبانتصاره السابع على التوالي تقدم إنتر خطوة أخرى نحو لقبه الأول في الدوري منذ 11 عاما، إذ رفع رصيده إلى 62 نقطة متقدما بـ6 نقاط على ميلان و10 نقاط على يوفنتوس حامل اللقب وثالث الترتيب.

وبقي أتلانتا في المركز الخامس برصيد 49 نقطة.

المصدر : رويترز

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