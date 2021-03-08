قصة الحكم هيرنانديز مع ريال مدريد.. فصول من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل

ريال مدريد غاضب من الحكم الإسباني أليخاندرو هيرنانديز الذي قاد "ديربي" مدريد ضد أتلتيكو وانتهى بالتعادل 1-1.

وغضب الملكي ليس مرده فقط لأن الحكم لم يمنح ركلة جزاء للفريق بعدما ارتطمت الكرة بيد الإسباني فيلبي مدافع "الأتلتي" داخل منطقة جزاء فريقه، بل لأن هذه الحادثة هي الأحدث في سلسلة من الشكاوى التي قدمها الريال ضد الحكم هيرنانديز والتي تصل إلى 10 حالات مثيرة للجدل.

– موسم 2019-2020: في آخر كلاسيكو إسباني ضد برشلونة في الكامب نو، طالب ريال مدريد بركلتي جزاء بعد خطأين ارتكبا على الفرنسي رافاييل فاران داخل منطقة جزاء البرسا.

– موسم 2019-2020: لمسة يد على كامبانا لاعب ليفانتي في منطقة جزاء الأخير لكن الحكم هيرنانديز لم يحتسبها، وانتهت المباراة بخسارة الملكي بهدف نظيف جاء في الوقت القاتل.

– موسم 2017-2018: في كلاسيكو آخر، 3 حالات مثيرة للجدل كانت محط اعتراض لاعبي الملكي، أولاها: الأورغوياني لويس سواريز استخلص الكرة من فاران وسجل هدفا لبرشلونة، وطالب لاعبو الريال بخطأ وسواريز نفسه أقر بأن فيها خطأ "نوعا ما"، وثانيتها: ركلة جزاء بعد خطأ ارتكبه جوردي ألبا على البرازيلي مارسيلو ظهير الريال في منطقة الجزاء، وثالث هذه الحالات كانت المطالبة بطرد ألبا -الذي كان يملك بطاقة صفراء- بعدما وضع يده على عنق لوكا مودريتش.

– موسم 2016-2017: طالب لاعبو الريال بركلة جزاء بعد خطأ ارتكبه صامويل أومتيتي مدافع البرسا على النجم البرتغالي كريستيانو رونالد النجم السابق للريال.

– موسم 2016-2017: حالة أخرى في مباراة برشلونة، طرد سيرجيو راموس قائد الريال بعد خطأ ارتكبه على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف البرسا، لكن لاعبي الريال اعتبروا أن الطرد قاسٍ.

– موسم 2015-2016: كانت أولى مواجهات الكلاسيكو التي يخوضها المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، ويومها ألغى الحكم هيرنانديز هدفا سجله الويلزي غاريث بيل (المعار لتوتنهام)، في حين اعتبر لاعبو الريال أن الهدف صحيح.