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صديق ميسي.. لابورتا يفوز برئاسة نادي برشلونة

لابورتا يتولى رئاسة برشلونة في ظروف صعبة (رويترز)
لابورتا يتولى رئاسة برشلونة في ظروف صعبة (رويترز)
7/3/2021-|آخر تحديث: 8/3/202101:58 AM (مكة المكرمة)

سيصبح خوان لابورتا رئيسا لنادي برشلونة الإسباني للمرة الثانية بعد تقدمه بفارق لا يمكن تعويضه في الانتخابات التي أجريت مساء الأحد، ويعزز فوزه فرصة بقاء ميسي مع البلوغرانا بفضل الصداقة التي تربط بينهما.

وقال نادي برشلونة إن لابورتا حصل على 57.6% من الأصوات بعد إحصاء 96% من أصوات الناخبين.

وجاء فيكتور فونت في المركز الثاني، وحصل على 31.7%، فيما احتل توني فريتشا المركز الثالث ونال 9.2% من الأصوات.

وبذلك، يكون لابورتا الذي تربطه علاقة صداقة بقائد الفريق ليونيل ميسي -الذي أدلى بصوته في الانتخابات- قد فاز بانتخابات تاريخية في تاريخ النادي المحاط بأزمات مالية ومشاكل فنية.

وقد يعزز ذلك فرص بقاء ميسي مع البلوغرانا وتخليه عن فكرة الرحيل بعد نهاية عقده الصيف المقبل.

وكان لابورتا رئيسا لبرشلونة في الفترة من 2003 حتى 2010، لكنه خسر في آخر انتخابات سابقة للنادي الكتالوني في 2015.

المصدر : الجزيرة + رويترز

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