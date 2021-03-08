صديق ميسي.. لابورتا يفوز برئاسة نادي برشلونة

سيصبح خوان لابورتا رئيسا لنادي برشلونة الإسباني للمرة الثانية بعد تقدمه بفارق لا يمكن تعويضه في الانتخابات التي أجريت مساء الأحد، ويعزز فوزه فرصة بقاء ميسي مع البلوغرانا بفضل الصداقة التي تربط بينهما.

وقال نادي برشلونة إن لابورتا حصل على 57.6% من الأصوات بعد إحصاء 96% من أصوات الناخبين.

وجاء فيكتور فونت في المركز الثاني، وحصل على 31.7%، فيما احتل توني فريتشا المركز الثالث ونال 9.2% من الأصوات.

🙌 روح رياضية عالية بين المرشحين الثلاثة pic.twitter.com/bQ3m6CLkAd — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) March 7, 2021

وبذلك، يكون لابورتا الذي تربطه علاقة صداقة بقائد الفريق ليونيل ميسي -الذي أدلى بصوته في الانتخابات- قد فاز بانتخابات تاريخية في تاريخ النادي المحاط بأزمات مالية ومشاكل فنية.

🗳️ ليو ميسي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية للنادي 📩 pic.twitter.com/IIeMsp9j1Q — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) March 7, 2021

وقد يعزز ذلك فرص بقاء ميسي مع البلوغرانا وتخليه عن فكرة الرحيل بعد نهاية عقده الصيف المقبل.

🚨🚨🚨 جوان لابورتا سيكون رئيسا جديدا لبرشلونة ✅✅✅ pic.twitter.com/LGQaKmZEs0 — Achraf Ben Ayad (@Benayadachraf) March 7, 2021

وكان لابورتا رئيسا لبرشلونة في الفترة من 2003 حتى 2010، لكنه خسر في آخر انتخابات سابقة للنادي الكتالوني في 2015.