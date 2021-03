شاهد.. هل ظُلم الريال في "الديربي" ضد أتلتيكو؟

قبل نهاية الشوط الأول من "ديربي" مدريد بين أتلتيكو والريال، طالب لاعبو الريال بركلة جزاء بعد ما لمست الكرة ذراع الإسباني فيليبي مدافع "الأتلتي" داخل منطقة جزائه.

واستدعى خوسيه لويس غونزاليز حكم تقنية الفيديو (فار)، حكم الساحة أليخاندرو هيرنانديز، لمراجعة اللقطة ومشاهدة الإعادة على الشاشة، غير أن هيرنانديز أصرّ على عدم منح "الملكي" ركلة جزاء عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم أبناء دييغو سيميوني بهدف نظيف.

Felipe handball that Hernandez Hernandez decided its not a penalty after VAR check

MARCA: VAR Referee told the referee its a penalty and he asked to check it by himself to decide its not.

Opinions? pic.twitter.com/0AIG5DZ3g5

