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شاهد.. هل ظُلم الريال في "الديربي" ضد أتلتيكو؟

حكم الساحة رفض منح ركلة جزاء لريال مدريد (مواقع التواصل)
حكم الساحة رفض منح ركلة جزاء لريال مدريد (مواقع التواصل)
8/3/2021

قبل نهاية الشوط الأول من "ديربي" مدريد بين أتلتيكو والريال، طالب لاعبو الريال بركلة جزاء بعد ما لمست الكرة ذراع الإسباني فيليبي مدافع "الأتلتي" داخل منطقة جزائه.

واستدعى خوسيه لويس غونزاليز حكم تقنية الفيديو (فار)، حكم الساحة أليخاندرو هيرنانديز، لمراجعة اللقطة ومشاهدة الإعادة على الشاشة، غير أن هيرنانديز أصرّ على عدم منح "الملكي" ركلة جزاء عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم أبناء دييغو سيميوني بهدف نظيف.

وأكد أندوخار أوليفر الخبير التحكيمي، لراديو "ماركا" (Marca) الإسباني، أن قرار حكم الساحة كان سليما.

وأوضح أنها "كانت لمسة يد غير مقصودة من فيليبي الذي لم ير الكرة أصلا"، وأن القرار "لن يكون عادلا لو منحت ركلة جزاء للريال".

يذكر أن المباراة انتهت بالتعادل 1-1 بعد هدف في الوقت القاتل سجله الفرنسي كريم بنزيمة هداف الريال.

وبهذا التعادل أصبح في جعبة أتلتيكو 59 نقطة، بفارق 3 نقاط فقط أمام أقرب ملاحقيه برشلونة المستفيد الأكبر من تلك النتيجة، علما أن "الروخيبلانكوس" ما زال يمتلك مباراة مؤجلة، في حين بقي الريال في المركز الثالث برصيد 54 نقطة.

المصدر : الصحافة الإسبانية

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