تشلسي يواصل التقدم في البريميرليغ تحت قيادة توخيل بالفوز على إيفرتون

واصل تشلسي سلسلة الانتصارات والنتائج الرائعة تحت قيادة المدرب الجديد توماس توخيل بالفوز 2-صفر على ضيفه إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين، ولعب كاي هافرتس دورا بارزا في الهدفين بعد عودته للتشكيلة الأساسية.

وسجل صانع اللعب الألماني الهدف الأول بفضل تسديدته التي اصطدمت بمدافع إيفرتون بن جودفري، ووضع فريقه في المقدمة في الدقيقة 31 بعد استغلال تمريرة ماركوس ألونسو العرضية.

وركض هافرتس لاستغلال تمريرة طويلة في الدقيقة 64 قبل التعرض لعرقلة الحارس جوردان بيكفورد وحصل على ركلة جزاء نفذها جورجينيو، بعد أن أرسل بيكفورد في الاتجاه الخاطئ.

وهز هافرتس الشباك بنفسه في الدقيقة 53 لكن حكم الفيديو أظهر أنه استخدم ذراعه للتحكم في الكرة قبل التسديد.

وأنقذ حارس إنجلترا العديد من التسديدات لمنع فريقه من هزيمة أثقل.

وبهذا الفوز أحكم تشلسي قبضته على المركز الرابع بفارق 4 نقاط عن إيفرتون الخامس.

والانتصار هو السادس في 9 مباريات بالدوري تحت قيادة توخيل الذي خلف فرانك لامبارد قبل نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، بينما تعادل 3 مرات واستقبل الفريق اللندني هدفين فقط منذ وصول المدرب الألماني.