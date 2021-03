بعد تنفيذها بـ3 دقائق.. شاهد الحكم يعيد ركلة جزاء ضائعة في الدوري الهولندي

قرر حكم مباراة نادي أياكس أمستردام وضيفه غرونينغين في الدوري الهولندي لكرة القدم، إعادة تنفيذ ركلة الجزاء التي احتسبها لأصحاب الأرض بعد مرور نحو 3 دقائق من تنفيذها، إثر تدخل حكم الفيديو المساعد (فار).

وحصل أياكس في المواجهة التي جرت أمس الأحد، على ركلة جزاء في الدقيقة 74 من عمر المباراة نفذها لاعبه الصربي دوشان تاديتش، إلا أنها ارتطمت بالعارضة وأخرجها مدافع غرونينغين، واستمرت مجريات المباراة بعدها.

ولكن بعد إشارة من حكام الفار إلى حكم الساحة الرئيسي دينيس هيخلير، قرر إعادة ركلة الجزاء إثر دخول مدافع الضيوف إلى منطقة جزاء فريقه قبل تسديد الكرة من تاديتش، وهو المدافع الذي أخرج الكرة بعد ارتطامها بالعارضة.

وفي الدقيقة 77 عاد تاديتش لينفذ ركلة الجزاء مرة أخرى وسجلها هذه المرة في المرمى، ليتقدم فريقه في النتيجة 3-صفر، إلا أنا غرونينغين قلص الفارق بإحرازه هدفا في الدقيقة 84، لتنتهي المباراة بفوز أياكس 3-1.

Dusan Tadic – 12 goals (11🅰️) in the @eredivisie so far ⚽️#ajagro

— AFC Ajax (@AFCAjax) March 8, 2021