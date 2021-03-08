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بدأ بزيارة ميسي ورفاقه.. لابورتا يجري تغييرات جذرية ويقود عملية "تحوّل" في برشلونة

لابورتا يشير بعلامة النصر بعد فوزه برئاسة برشلونة (غيتي)
لابورتا يشير بعلامة النصر بعد فوزه برئاسة برشلونة (غيتي)
8/3/2021

قرر خوان لابورتا الرئيس الجديد لنادي برشلونة الإسباني لكرة القدم تعيين فيران ريفيرتر رئيسا تنفيذيا للنادي، ليقود عملية "التحول"، على حد وصفه.

وقال لابورتا في تصريحات لإذاعة "راك 1" (RAC 1) الكتالونية اليوم الاثنين إن ريفيرتر سيتولى مسؤولية "التحول في النادي وإعادة تنظيمه".

وسيرحل ريفيرتر (48 عاما) عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة "ميديا ساترن" (Media Saturn) لمتاجر التجزئة للأجهزة الكهربائية.

وحصد لابورتا 30 ألفا و184 صوتا (نسبة 54.28%) من الأصوات في انتخابات برشلونة التي جرت الليلة الماضية.

وتفوق لابورتا في الانتخابات على فيكتور فونت الذي حصد 16 ألفا و679 صوتا (بنسبة 29.99%)، وتوني فريتشا الذي حصد 4769 صوتا (بنسبة 8.58%).

وأعلن برشلونة أن 51 ألفا و765 عضوا شاركوا في التصويت، من إجمالي 109 آلاف و531 عضوا مؤهلين للتصويت، وهو ما يشكل ثاني أعلى نسبة إقبال في تاريخ النادي.

وقال لابورتا ورافا يوست، الذي يعد بمثابة الذراع اليمنى له، إن ملعب التدريب يمثل نقطة الانطلاق، وذلك في حديثهما مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق وباقي اللاعبين صباح اليوم الاثنين.

ومن المتوقع أن ينضم إلى فريق لابورتا أيضا ماتيو أليماني المدير العام السابق لنادي فالنسيا ورئيس نادي ريال مايوركا.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية اليوم الاثنين أن خوردي كرويف سينضم للعمل في برشلونة أيضا عبر تولي منصب السكرتير الفني.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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