بالفيديو.. ماذا تقولون "للحكومة"؟ ريال مدريد يسأل جماهيره بعد تألق بنزيمة بديربي العاصمة

وجّه نادي ريال مدريد الإسباني تساؤلا إلى جماهيره بعد إنقاذ المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة الفريق من الهزيمة في ديربي العاصمة أمام أتلتيكو مدريد، أمس الأحد، بإحرازه هدف التعادل في الوقت القاتل للمباراة.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ريال مدريد بالعربي على موقع تويتر صورا من احتفال بنزيمة بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة 88 في المباراة، التي انتهت بالتعادل 1-1، معلقا عليها بسؤال الجماهير: "ماذا تقولون للحكومة؟"

وحظيت التغريدة بمشاركة واسعة من الجماهير العربية من عشاق ريال مدريد، حيث تباينت الآراء بين مدح للمهاجم الفرنسي "المنقذ" وإشادة بتألقه في المباريات الكبيرة، وبين من هاجمه بسبب كثرة إضاعته الفرص.

وقال المغرد أحمد محمد في رده على سؤال ريال مدريد "هو الأروع، ورغم الإصابة التي ما زال تأثيرها ظاهرا في لمسته للكرة فإنه أتى في الوقت المناسب". في حين انتقد آخر بنزيمة قائلا "نحن سعداء بهدف تعادل بعدما ضيع أكثر من فرصة محققة ونسميه الحكومة".

"أتلتيكو مدريد" المتصدر بـ59 نقطة .

✅" بنزيما" يصبح اللاعب الأجنبي الأكثر مشاركة من حيث عدد المباريات مع الملكي في #LaLigaSantander برصيد(371) مباراة، متخطياً "روبرتو كارلوس" (370).

✅"ريال مدريد"لم يُهزم في "واندا متروبوليتانو" في #LaLigaSantander.

ملخص #AtletiRealMadrid 📺👇 pic.twitter.com/cORHKSH01s — LaLiga (@LaLigaArab) March 7, 2021

وتطلق الجماهير العربية لقب "الحكومة" على بنزيمة بسبب علاقته القوية برئيس نادي ريال مدريد فلورينتينو بيريز ومكانه الذي لا يمس في الهجوم من قبل مدرب الفريق زين الدين زيدان لثقته الكبيرة في قدراته وإمكاناته.

وكان بنزيمة غاب عن المباريات الثلاث الأخيرة لريال مدريد قبل مباراة الديربي بسبب إصابة تعرض لها، حيث عانى المرينغي بشكل واضح من تسجيل الأهداف في غيابه.

هو الأروع و رغم الإصابة التي كان مازال تأثيرها في لمسته للكرة إلا أنه أتى في الوقت المناسب.

منذ اللحظة الاولى و حتى اللحظة الأخيرة و أنا كلي ثقة أن الريال سيفوز، صحيح أن الهدف الثاني لم يأتي لكن مع الريال حتى في أسوء الظروف لا معنى لليأس. https://t.co/NeAFDAsIuM — Ahmad Mohammad Ahmad (@AhmadCapitano) March 7, 2021

أقول له شكراً جزيلاً يا أسطورة.#شكرا_بنزيما كنت أفضل لاعب في الريال مع كاسيميرو و كورتوا.

وإن شاء الله يتحسن الأداء إلى الأفضل في قادم المباريات.#هلا_مدريد https://t.co/ghin6gUXJX — SULTAN¹³ ³⁴سلطان اليعربي (@sultanyarubi20) March 7, 2021

لاعب كبير ديما في مبارايات الكبيرة عنده بصمة https://t.co/701wGQ9EJ6 — #Mabsout (@m3bsout) March 7, 2021

حكومتنا و منقذنا العظيم البنز للأبد🤍🤍🤍 https://t.co/TnjebSBKi5 — أروى عبدالله ❤ (@Arwaars) March 7, 2021