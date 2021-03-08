البث الحي
كرة قدم

بالفيديو.. ماذا تقولون "للحكومة"؟ ريال مدريد يسأل جماهيره بعد تألق بنزيمة بديربي العاصمة

بنزيمة يسجل هدف التعادل لريال مدريد (غيتي)
بنزيمة يسجل هدف التعادل لريال مدريد (غيتي)
8/3/2021

وجّه نادي ريال مدريد الإسباني تساؤلا إلى جماهيره بعد إنقاذ المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة الفريق من الهزيمة في ديربي العاصمة أمام أتلتيكو مدريد، أمس الأحد، بإحرازه هدف التعادل في الوقت القاتل للمباراة.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ريال مدريد بالعربي على موقع تويتر صورا من احتفال بنزيمة بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة 88 في المباراة، التي انتهت بالتعادل 1-1، معلقا عليها بسؤال الجماهير: "ماذا تقولون للحكومة؟"

وحظيت التغريدة بمشاركة واسعة من الجماهير العربية من عشاق ريال مدريد، حيث تباينت الآراء بين مدح للمهاجم الفرنسي "المنقذ" وإشادة بتألقه في المباريات الكبيرة، وبين من هاجمه بسبب كثرة إضاعته الفرص.

وقال المغرد أحمد محمد في رده على سؤال ريال مدريد "هو الأروع، ورغم الإصابة التي ما زال تأثيرها ظاهرا في لمسته للكرة فإنه أتى في الوقت المناسب". في حين انتقد آخر بنزيمة قائلا "نحن سعداء بهدف تعادل بعدما ضيع أكثر من فرصة محققة ونسميه الحكومة".

وتطلق الجماهير العربية لقب "الحكومة" على بنزيمة بسبب علاقته القوية برئيس نادي ريال مدريد فلورينتينو بيريز ومكانه الذي لا يمس في الهجوم من قبل مدرب الفريق زين الدين زيدان لثقته الكبيرة في قدراته وإمكاناته.

وكان بنزيمة غاب عن المباريات الثلاث الأخيرة لريال مدريد قبل مباراة الديربي بسبب إصابة تعرض لها، حيث عانى المرينغي بشكل واضح من تسجيل الأهداف في غيابه.

المصدر : وكالة سند

حول هذه القصة

بالفيديو.. بنزيمة ينقذ ريال مدريد من هزيمة محققة أمام أتلتيكو وسواريز يلاحق ميسي

أنقذ النجم الفرنسي كريم بنزيمة فريقه ريال مدريد من خسارة محققة في ديربي العاصمة الإسبانية، بعدما قاد الفريق الملكي لتعادل قاتل مع مضيفه أتلتيكو مدريد 1-1 اليوم الأحد في قمة مباريات الجولة 26 لليغا.

بنزيمة سعيد بالمصالحة الخليجية.. ورئيس الفيفا: كأس العرب في قطر ستوحد ملايين المشجعين من المنطقة بأكملها

رحب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” جياني إنفانتينو، بإعلان المصالحة التاريخي بين الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي، والذي تم توقيعه خلال القمة 41 التي استضافتها المملكة العربية السعودية.

المزيد من كرة قدم

القرار انتصار لفريق تركي.. يويفا يوقف حكما "لطّخ سمعة الرياضة" بدوري أبطال أوروبا

الحكم يطرد ويبو من الملعب (رويترز)

بدأ بزيارة ميسي ورفاقه.. لابورتا يجري تغييرات جذرية ويقود عملية "تحوّل" في برشلونة

لابورتا يشير بعلامة النصر بعد فوزه برئاسة برشلونة (غيتي)

قصة الحكم هيرنانديز مع ريال مدريد.. فصول من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل

10 حالات تحكيمية على الأقل أثارت غضب الريال من الحكم هيرنانديز (غيتي)

بسبب تغيير الملعب.. لايبزيغ يدفع غرامة مالية لليفربول

إياب ثمن نهائي دوري الأبطال بين ليفربول ولايبزيغ ستقام في بودابست بسبب كورونا (غيتي)
الأكثر قراءة

ليس حوتا ولا قرشا.. مخلوق بحري ضخم رمته الأمواج على شواطئ إنجلترا

من الصعب للغاية معرفة هوية هذا المخلوق على وجه اليقين لأنه متحلل للغاية (مواقع التواصل)

ميغان ماركل تفتح النار على القصر: تعمدوا إسكاتي وقاطعونا ماليا واضطهدوا ابني بسبب لون بشرته

ميغان ماركل والأمير هاري في مقابلة تاريخية مع الإعلامية الأميركية أوبرا وينفري (مواقع التواصل الاجتماعي)

تفكيك ونقل معدات عسكرية بحرا.. تحقيق الجزيرة: الإمارات تعيد نشر مركبات ومدافع من إريتريا إلى اليمن والحدود المصرية الليبية

الإمارات تعيد نشر منشآت ومركبات من قاعدتها العسكرية بإريتريا إلى اليمن وحدود مصر مع ليبيا (الجزيرة)

‫ما كمية البيض الصحية التي يسمح بتناولها يوميا؟