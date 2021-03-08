القرار انتصار لفريق تركي.. يويفا يوقف حكما "لطّخ سمعة الرياضة" بدوري أبطال أوروبا

عاقب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" (UEFA) اليوم الاثنين الحكم الرابع الروماني سيباستيان كولتيسكو بالإيقاف حتى نهاية الموسم بسبب تصرفه العنصري أثناء طرد بيير ويبو مساعد مدرب إسطنبول باشاك شهير، مما تسبب في مغادرة اللاعبين مباراة في دوري أبطال أوروبا.

وتوقفت المباراة بين باريس سان جيرمان وباشاك شهير في الدقيقة 13 يوم الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي بسبب جدل خارج الخطوط عقب طرد ويبو، واستكمل اللقاء في اليوم التالي بعد استبدال الحكام الرومانيين الأربعة.

وقال ويبو، لاعب منتخب الكاميرون السابق، إن كولتيسكو أهانه بالإشارة إلى أنه "شخص أسود"، وفتح اليويفا تحقيقا في الواقعة.

وذكر اليويفا في بيان أن كولتيسكو عوقب بالإيقاف بسبب "تصرف غير لائق" خلال المباراة مع إلزامه بالخضوع لبرنامج تعليمي قبل 30 يونيو/حزيران 2021.

وأضاف اليويفا أنه دان حكمين بالمباراة بخرق الفقرة 11 من القواعد الانضباطية للاتحاد التي تتعلق بالسلوك العام، مشددا على أن هذه الانتهاكات تلطخ سمعة الرياضة.

كما أشار إلى خرق فقرة تتعلق بشروط الأداء التحكيمي في المباريات الأوروبية والتي تطالب الحكام بالتصرف "باحترافية وبطريقة لائقة" خلال المباريات.

وجثا لاعبو الفريقين وطاقم الحكام الجديد على ركبهم قبل المباراة عند استئناف اللعب في اليوم التالي حين فاز سان جيرمان 5-1 في ملعبه.

وأقر ويبو بأنه شعر بضغط شديد واحتاج إلى علاج من طبيب لمساعدته في النوم، مضيفا أن تاريخ الثامن من ديسمبر/كانون الأول سيُذكر في سجلات الكفاح ضد العنصرية.