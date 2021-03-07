رغم غياب إبراهيموفيتش.. ميلان يعزز وصافته للدوري الإيطالي وروما يهزم جنوه

عزز فريق ميلان وجوده في المركز الثاني بالدوري الإيطالي لكرة القدم عقب فوزه على مضيفه فيرونا 2-0 اليوم الأحد في الجولة 26 من الكالتشيو.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز روما على جنوه 1-0، وكروتوني على تورينو 4-2، وتعادل فيورنتينا مع بارما 3-3.

وفي ظل غياب هداف الفريق إبراهيموفيتش بسبب الإصابة، سجل هدفي ميلان رادي كرونيتش وديوغو دالوت في الدقيقتين 27 و50.

ورفع ميلان رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثاني بفارق 3 نقاط خلف المتصدر إنتر ميلان الذي يواجه أتلانتا غدا الاثنين، وتوقف رصيد فيرونا عند 38 نقطة في المركز الثامن.

وفي مباراة أخرى، فاز روما على ضيفه جنوه بهدف دون رد، سجله لاعبه جيانلوكا مانشيني في الدقيقة 24.

ورفع روما رصيده إلى 50 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد جنوه عند 26 نقطة في المركز 13.