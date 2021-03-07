البث الحي
كرة قدم

رغم غياب إبراهيموفيتش.. ميلان يعزز وصافته للدوري الإيطالي وروما يهزم جنوه

لاعبو ميلان يحتفلون بالفوز الثمين (غيتي)
لاعبو ميلان يحتفلون بالفوز الثمين (غيتي)
7/3/2021-|آخر تحديث: 7/3/202107:53 PM (مكة المكرمة)

عزز فريق ميلان وجوده في المركز الثاني بالدوري الإيطالي لكرة القدم عقب فوزه على مضيفه فيرونا 2-0 اليوم الأحد في الجولة 26 من الكالتشيو.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز روما على جنوه 1-0، وكروتوني على تورينو 4-2، وتعادل فيورنتينا مع بارما 3-3.

وفي ظل غياب هداف الفريق إبراهيموفيتش بسبب الإصابة، سجل هدفي ميلان رادي كرونيتش وديوغو دالوت في الدقيقتين 27 و50.

ورفع ميلان رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثاني بفارق 3 نقاط خلف المتصدر إنتر ميلان الذي يواجه أتلانتا غدا الاثنين، وتوقف رصيد فيرونا عند 38 نقطة في المركز الثامن.

وفي مباراة أخرى، فاز روما على ضيفه جنوه بهدف دون رد، سجله لاعبه جيانلوكا مانشيني في الدقيقة 24.

ورفع روما رصيده إلى 50 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد جنوه عند 26 نقطة في المركز 13.

 

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

حول هذه القصة

المزيد من كرة قدم

شاهد.. هل ظُلم الريال في "الديربي" ضد أتلتيكو؟

حكم الساحة رفض منح ركلة جزاء لريال مدريد (مواقع التواصل)

وجهان لليفربول هذا الموسم.. فرح البداية وحزن النهاية

ليفربول أول حامل لقب للبريميرليغ يخسر 6 مباريات متتالية على أرضه (غيتي)

بعد تسجيل توتنهام 100 هدف.. مورينيو يرد على منتقديه ويشيد بمهارة بيل

مورينيو: بيل يلعب جيدا جدا ويبذل جهدا كبيرا مع الفريق (غيتي)

صديق ميسي.. لابورتا يفوز برئاسة نادي برشلونة

لابورتا يتولى رئاسة برشلونة في ظروف صعبة (رويترز)
الأكثر قراءة

ميغان ماركل في مقابلة تاريخية: العائلة المالكة البريطانية كانت تخشى لون بشرة ابني السمراء

ميغان ماركل والأمير هاري في مقابلة تاريخية مع الإعلامية الأميركية أوبرا وينفري (مواقع التواصل الاجتماعي)

ليس حوتا ولا قرشا.. مخلوق بحري ضخم رمته الأمواج على شواطئ إنجلترا

من الصعب للغاية معرفة هوية هذا المخلوق على وجه اليقين لأنه متحلل للغاية (مواقع التواصل)

أخذت التطعيم ثم أصبت بفيروس كورونا.. ما الذي حدث؟

5 مشروبات تحسن صحتك وتمنحك مزاجا أفضل