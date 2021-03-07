مدربون يضعون "فيتو" على مشاركة لاعبين مع منتخبات بلادهم.. "الكونميبول" يؤجل تصفيات بمونديال قطر

انضم أكثر من مدير فني إلى يورغن كلوب مدرب ليفربول الذي طالب بمنع اللاعبين من المشاركة مع منتخبات بلادهم بسبب جائحة كورونا، خاصة في بلدان أميركا الجنوبية.

ونشرت الحكومة البريطانية "اللائحة الحمراء" التي تضم 33 دولة، واعتبرتها عالية الخطورة بسبب تفشي كورونا فيها.

وأوضحت أنه "سيمنع من الدخول إلى بريطانيا كل من وجد في هذه الدول خلال الأيام العشرة الأخيرة، ولكن إذا كنت بريطانيا أو لديك إقامة في بريطانيا يمكنك دخول البلاد، على أن تبقى في الحجر الفندقي لمدة 10 أيام".

واللافت أن هذه اللائحة تحتوي على 10 دول في أميركا الجنوبية -بينها الأرجنتين والبرازيل وبوليفيا وكولومبيا- والتي تخوض غمار التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، إضافة إلى دول أفريقية عدة، بينها الكونغو وأنغولا، وتضم اللائحة أيضا البرتغال، وهذه المنتخبات لديها لاعبون كثر في البريميرليغ، وغيابهم لمدة 10 أيام عن فرقهم ستكون لديه تداعيات حقيقية على نتائج هذه الفرق.

وقال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إنه "ليس من المنطق أن يغادر اللاعبون، وعند عودتهم يدخلون في حجر فندقي لمدة 10 أيام".

وتابع "نعمل لأشهر وننفق المال، وتأتي الفترة الدولية في منتصف الموسم، إن كانت الفرق ستخسر 6 أو 7 لاعبين فلا داعي لذهابهم ومشاركتهم مع منتخبات بلادهم".

وختم "نريد السماح لهم بالمشاركة مع منتخبات بلادهم، ولن أطلب أبدا منهم عدم الذهاب، لكن ليس من المنطقي عند العودة ألا يتدربوا لمدة 10 أيام، خاصة أننا نلعب في البريميرليغ ودوري الأبطال".

ويبدو أن أصوات هؤلاء المدربين لاقت صدى في أرجاء اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) الذي أعلن السبت تأجيل مبارياته في تصفيات مونديال قطر والمقررة نهاية الشهر الحالي بسبب قيود السفر التي تعيق تنقل اللاعبين المحترفين في أوروبا.

وجاء في بيان للاتحاد أن "هذا القرار يعود إلى عدم القدرة على توفّر اللاعبين الأميركيين الجنوبيين في الوقت المناسب"، مشيرا إلى أنه سيدرس مع الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" (FIFA) إعادة جدولة المباريات.

أما بالنسبة لباقي التصفيات فعلى ما يبدو ستعتمد المنتخبات على اللاعبين المحليين في تشكيلتها.