الهزيمة السادسة على التوالي في أنفيلد.. ليفربول يواصل الانهيار ويخسر أمام فولهام المهدد بالهبوط

واصل حامل اللقب ليفربول هزائمه المتوالية وخسر بهدف دون رد في عقر داره بملعب أنفيلد أمام فولهام المهدد بالهبوط، وذلك في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

سجل هدف الفوز لفولهام ماريو ليمينا في الدقيقة 45، وأخفق ليفربول في التعويض طوال الشوط الثاني.

الفوز رفع رصيد فولهام إلى 26 نقطة، لكنه ما يزال في المركز الـ18 خلف برايتون بفارق الأهداف، في حين تجمد رصيد ليفربول عند 43 نقطة في المركز السابع مواصلا الابتعاد عن المربع الذهبي المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

واستمر انهيار ليفربول الذي أخفق في تحقيق أي فوز خلال 8 مباريات متتالية في البريميرليغ، حيث خسر 6 مباريات وتعادل في مباراتين.

🔢 #ليفربول بعد خسارة #فولهام 👇 ▪️ خسر 6 مباريات متتالية على ملعب #أنفيلد في جميع المسابقات لأول مرة في تاريخه. ▪️ أول حامل لقب يخسر 6 مباريات متتالية على أرضه ▪️ #يورغن_كلوب يخسر 6 مباريات متتالية على أرضه لأول مرة في مسيرته كمدرب#الدوري_الإنكليزي_الممتاز #PremierLeague pic.twitter.com/vcHPCupROA — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 7, 2021

كما تلقى الريدز الهزيمة السادسة على التوالي في أنفيلد للمرة الأولى بتاريخه في البريميرليغ، وهي الخسارة التاسعة له هذا الموسم في البطولة التي يحمل لقبها، بعدما كان حافظ على سجله الخالي من الهزيمة في 68 مباراة سابقة في أنفيلد.

وتعد هذه الهزيمة هي الثانية فقط لليفربول أمام فولهام خلال 24 مباراة على ملعب أنفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث فاز ليفربول في 16 مباراة وتعادل 6 مرات.