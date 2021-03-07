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الهزيمة السادسة على التوالي في أنفيلد.. ليفربول يواصل الانهيار ويخسر أمام فولهام المهدد بالهبوط

الحزن يرتسم على وجوه لاعبي ليفربول بعد هدف فولهام (غيتي)
الحزن يرتسم على وجوه لاعبي ليفربول بعد هدف فولهام (غيتي)
7/3/2021-|آخر تحديث: 7/3/202107:57 PM (مكة المكرمة)

واصل حامل اللقب ليفربول هزائمه المتوالية وخسر بهدف دون رد في عقر داره بملعب أنفيلد أمام فولهام المهدد بالهبوط، وذلك في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

سجل هدف الفوز لفولهام ماريو ليمينا في الدقيقة 45، وأخفق ليفربول في التعويض طوال الشوط الثاني.

الفوز رفع رصيد فولهام إلى 26 نقطة، لكنه ما يزال في المركز الـ18 خلف برايتون بفارق الأهداف، في حين تجمد رصيد ليفربول عند 43 نقطة في المركز السابع مواصلا الابتعاد عن المربع الذهبي المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

واستمر انهيار ليفربول الذي أخفق في تحقيق أي فوز خلال 8 مباريات متتالية في البريميرليغ، حيث خسر 6 مباريات وتعادل في مباراتين.

كما تلقى الريدز الهزيمة السادسة على التوالي في أنفيلد للمرة الأولى بتاريخه في البريميرليغ، وهي الخسارة التاسعة له هذا الموسم في البطولة التي يحمل لقبها، بعدما كان حافظ على سجله الخالي من الهزيمة في 68 مباراة سابقة في أنفيلد.

وتعد هذه الهزيمة هي الثانية فقط لليفربول أمام فولهام خلال 24 مباراة على ملعب أنفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث فاز ليفربول في 16 مباراة وتعادل 6 مرات.

 

المصدر : الجزيرة

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