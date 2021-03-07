البث الحي
كرة قدم

فيرغسون كان يخشى التعرض لمضاعفات خطيرة بعد عملية في المخ

فيرغسون استعان بمختصة في التخاطب لاستعادة قدراته على الكلام (رويترز)
فيرغسون استعان بمختصة في التخاطب لاستعادة قدراته على الكلام (رويترز)
7/3/2021

قال أليكس فيرغسون المدرب التاريخي لنادي مانشستر يونايتد إنه كان يخشى التعرض لمضاعفات صحية كبيرة مثل فقدان الذاكرة وعدم القدرة على الكلام، بعد معاناته من نزيف في المخ عام 2018 وخضوعه لجراحة.

ويعتبر كثيرون فيرغسون (79 عاما) واحدا من أفضل مدربي كرة القدم على مرّ العصور. وقد خضع المدرب الأسكتلندي لعملية جراحية عاجلة، وأمضى عدة أيام في العناية المركزة في مستشفى سالفورد الملكي بمنطقة مانشستر الكبرى.

وقال فيرغسون في لقاء بعد العرض الأول لفيلم وثائقي يتناول حياته ومسيرته المهنية ضمن مهرجان غلاسكو السينمائي، أمس السبت، "من أول الأشياء التي قلتها في اليوم التالي للعملية عندما جاءت أسرتي لزيارتي كان عن ذاكرتي. كانت ذاكرتي قوية طوال حياتي. في الأسبوع التالي فقدت صوتي، ولم أتمكن من التفوه بكلمة واحدة، وكان وضعا مخيفا بالفعل".

وأضاف "كنت أفكر في كل شيء.. وأتساءل هل ستعود ذاكرتي؟ وهل سأتمكن من الكلام ثانية؟"، وأوضح أنه تلقى مساعدة من مختصة في التخاطب، وأن صوته عاد بعد 10 أيام، كما أن ذاكرته كانت على ما يرام.

وتولى فيرغسون تدريب مانشستر يونايتد ما بين 1986 و2013، وفاز معه بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين وبلقب الدوري الإنجليزي الأول 13 مرة، وبكأس الاتحاد الإنجليزي 5 مرات.

وحصل على لقب فارس (سير) عام 1999 عندما توّج فريقه بثلاثية دوري أبطال أوروبا والدوري والكأس بإنجلترا.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

لأجل رونالدو.. مان يونايتد غيّر قواعد التدريبات

عندما انضم كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد في 2003 كان دائم الغضب في التدريبات، مما دفع إدارة “الشياطين الحمر” لوضع قاعدة جديدة في التدريبات تنص على “منع الأخطاء في المباريات التدريبية”.

المزيد من كرة قدم

شاهد.. هل ظُلم الريال في "الديربي" ضد أتلتيكو؟

حكم الساحة رفض منح ركلة جزاء لريال مدريد (مواقع التواصل)

وجهان لليفربول هذا الموسم.. فرح البداية وحزن النهاية

ليفربول أول حامل لقب للبريميرليغ يخسر 6 مباريات متتالية على أرضه (غيتي)

بعد تسجيل توتنهام 100 هدف.. مورينيو يرد على منتقديه ويشيد بمهارة بيل

مورينيو: بيل يلعب جيدا جدا ويبذل جهدا كبيرا مع الفريق (غيتي)

صديق ميسي.. لابورتا يفوز برئاسة نادي برشلونة

لابورتا يتولى رئاسة برشلونة في ظروف صعبة (رويترز)
الأكثر قراءة

ميغان ماركل في مقابلة تاريخية: العائلة المالكة البريطانية كانت تخشى لون بشرة ابني السمراء

ميغان ماركل والأمير هاري في مقابلة تاريخية مع الإعلامية الأميركية أوبرا وينفري (مواقع التواصل الاجتماعي)

ليس حوتا ولا قرشا.. مخلوق بحري ضخم رمته الأمواج على شواطئ إنجلترا

من الصعب للغاية معرفة هوية هذا المخلوق على وجه اليقين لأنه متحلل للغاية (مواقع التواصل)

أخذت التطعيم ثم أصبت بفيروس كورونا.. ما الذي حدث؟

5 مشروبات تحسن صحتك وتمنحك مزاجا أفضل