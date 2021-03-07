فاولر يطالب ليفربول ببيع صلاح لبناء فريق جديد وكلوب يحارب على كل الجبهات

تفاعل أحد نجوم ليفربول السابقين مع التكهنات المثارة حول رغبة هداف الريدز محمد صلاح بالرحيل عن أنفيلد، وطالب النادي بتوجيه العائد الكبير من بيعه لبناء فريق جديد، بينما أكد مدرب الفريق يورغن كلوب أنه سيحارب على كل الجبهات، مشيرا إلى أن هدفه الرئيسي هو الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفي تصريحات لصحيفة "ميرور" (Mirror) البريطانية، طالب نجم ليفربول السابق روبي فاولر النادي بالتخلي عن أي لاعب يريد الرحيل، ليستفيد مدرب الريدز يورغن كلوب من الأموال في إعادة بناء الفريق.

ويرى المهاجم السابق أن ليفربول يجب أن يسمح برحيل نجمه محمد صلاح، ليستفيد كلوب من عائد بيعه كما فعل عندما انتقل فيليب كوتينيو إلى برشلونة مقابل نحو 200 مليون دولار.

فوز كبير يشهد تسجيل فاولر هدفه الأول بعد العودة 💫 قبل مباراة الغد.. لنتذكر معًا خماسية الريدز في شباك فولهام في عام 2006 🔴#ليفربول_فولهامpic.twitter.com/6YRvsvuAWf — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 6, 2021

وقال فاولر إنه يحب صلاح ويعلم أنه اللاعب الرئيسي في الريدز منذ وصوله إلى ملعب أنفيلد قبل ما يقرب من 4 سنوات، وقد قاد الفريق للفوز بدوري أبطال أوروبا في عام 2019 وبلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، لكن مع خروج الفريق من المربع الذهبي وكثرة الحديث عن رغبة اللاعب في الرحيل، فيجب ألا يتمسك به النادي.

ترشيح هدف @MoSalah المذهل أمام ليستر سيتي للمنافسة على جائزة أفضل هدف في شهر فبراير المقدمة من الدوري الإنجليزي الممتاز! 👏⚽️ — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 5, 2021

ومن ناحية أخرى، قال كلوب مدرب ليفربول إن فريقه لن يتنازل عن السعي للحصول على مكان في المربع الذهبي للبطولة المحلية في نهاية الموسم، وإن كانت الأولوية لديه الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

وبكل جدارة، فاز ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، لكنه هذا الموسم تراجع إلى المركز السابع برصيد 43 نقطة من 27 مباراة، بفارق 4 نقاط عن تشلسي اللندني صاحب المركز الرابع، بسبب الإصابات وتراجع المستوى.

ويمكن لفريق كلوب التأهل لدوري الأبطال في الموسم المقبل بالفوز بلقب الموسم الحالي. ويتقدم ليفربول 2-صفر بعد فوزه ذهابا على رازن بال شبورت لايبزيغ في دور 16.

وسيلتقي ليفربول الأربعاء المقبل مع منافسه الألماني في مباراة الإياب في بودابست.

وقال المدرب الألماني في مؤتمر صحفي قبل مواجهة فريقه مع ضيفه فولهام محليا، "لم نتأهل بعد للدور المقبل، ولذا فلا يمكنني التفكير في الفوز بدوري الأبطال الآن. سيتعين علينا خوض مواجهات صعبة. وأنا لا أفكر في هذا قبل حدوثه".

وأضاف كلوب "خلال هذا الأسبوع سنخوض 3 مباريات بفارق يومين عن كل مباراة.. وهو أمر صعب. سنرى من سيشارك معنا يوم الأحد، ثم بعد ذلك نقرر في أمر مباراة الأربعاء، لكن هذا ليس لأننا تخلينا عن المنافسة في الدوري الممتاز، لأن هذا لن يحدث مطلقا".

وأردف كلوب قائلا "ليفربول فريق كبيرا جدا ويهتم به كثيرون جدا، ونحن لا نلعب خلف أبواب مغلقة من دون كاميرات. نحن نلعب أمام أعين جماهيرنا، ولدينا التزام كامل بضرورة بذل كل جهد مستطاع في كل مباراة".